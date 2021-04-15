Планируется разрешить вернуть в школы абитуриентов с 3 мая

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литве абитуриенты смогут вернуться в школы с 3 мая, договорилось в среду правительство.

Также планируется разрешить приходить на контактные консультации в два раза большим группам выпускников – вместо 5 абитуриентов с педагогом одновременно смогут консультироваться 10, установлены и требования к экзаменам на аттестат зрелости.

«У нас было много дискуссий, как с членами Ассоциации гимназий, так и с профсоюзами, с Союзом школьников, мы решили предложить вернуть абитуриентов с 3 мая к контактному обучению, при этом ежедневное обучение будет совмещено с удаленным», – сказала министр образования, спорта и науки Юргита Шюгждинене.

Все же окончательное решение правительство в среду не приняло и отложило принятие этого решения до четверга. Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что в проекте много изменений, поэтому окончательный документ еще должны пересмотреть юристы.

По словам Ю. Шюгждинене, контактных уроков может быть около половины, до возвращения абитуриентов в школы будет «настоятельно рекомендовано» провести быстрые антигенные тесты.

По данным министерства, первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 45% абитуриентов и их число растет, привито около 60% учителей.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подчеркнул, что с учетом новейших данных, будет корректироваться и список самоуправлений, в которых применяются менее строгие требования, это актуально и для образования.

По словам И. Шимоните сейчас «у нас есть не одно и не два самоуправления, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась», поэтому по вопросу возвращения в школы учеников начальных классов им придется выбирать – возвращать или их на удаленное обучение или продолжать контактное, но с накопительным тестированием.

Абитуриенты не ходят в школу с середины декабря прошлого года, когда были ужесточены карантинные меры. Несколько недель назад им позволили вернуться к контактному обучению. В данный момент в классы вернулась лишь большая часть учеников начальных классов.