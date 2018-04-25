Планируется разрешить возобновить работу всех магазинов

default image
Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Подробнее...
default image
Психолог: количество смертей от кризиса может превысить умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус усугубит голод в мире и поставит под угрозу жизнь 265 миллионов человек

Подробнее...
default image
Литва готовится провести исследование населения страны на COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве разрешили открыть все магазины, с понедельника – уличные кафе (обновлено)

Подробнее...
default image
Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19

Подробнее...
default image
Президент Польши не хочет откладывать выборы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки установлено рекордно низкое число случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Карантин в Украине продлят до 12 мая

Подробнее...
default image
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

Подробнее...
default image
Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

Подробнее...
default image
В Турции вводят комендантский час

Подробнее...
default image
Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Подробнее...
default image
Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559

Подробнее...
default image
В Австрии с 15 мая откроются рестораны, церкви и некоторые школы

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий

Подробнее...
default image
Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Подробнее...
default image
В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью более 5 тыс. человек

Подробнее...
default image
В Словакии и Черногории начали ослаблять карантин

Подробнее...
default image
Сейм за мораторий на реструктуризацию или банкротство предприятий

Подробнее...
default image
Хорватия хотела бы приоткрыть границы, чтобы спасти сезон

Подробнее...
default image
Октоберфест в Мюнхене отменят из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает сделать очередные послабления бизнесу, продлить карантин

Подробнее...
default image
Власти Памплоны отменили Сан-Фермин

Подробнее...
default image
Подтверждено ещё 20 случаев коронавируса, общее число – 1370

Подробнее...
default image
Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Подробнее...
default image
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах"

Подробнее...
default image
Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

Подробнее...
default image
Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
США продлили по 20 мая закрытие границ с Канадой и Мексикой

Подробнее...
default image
59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС из-за экономического кризиса

Подробнее...
default image
Представитель президента: сейм не оценил профессиональные качества кандидатов

Подробнее...
default image
Берлин берет на себя оплату лечения иностранцев

Подробнее...
default image
Сейм отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда

Подробнее...
default image
Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 148 зараженных коронавирусом, 18- в реанимации

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
Китай оценил последствия коронавируса для экономики

Подробнее...
Новости

Планируется разрешить возобновить работу всех магазинов

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая и тех, что находятся в крупных торговых центрах, также будет разрешена торговля саженцами, растениями, семенами и удобрениями.

С одобрения правительства такая торговля может возобновиться уже в четверг. 

Об этом сообщил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, временно занимающий должность и министра экономики. По его словам, не будет применяться требование отдельного входа, однако магазины должны будут обеспечить безопасность и дистанцию между людьми.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы не применялся критерий отдельного прямого входа с улицы. По существу мы стремимся к тому, чтобы обеспечить как можно более равные условия конкуренции», – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

По его словам, по сути это означает, что работу смогут возобновить все магазины, действующие в торговых центрах. Магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, действуют уже с минувшего четверга. 

На заседании в среду Кабмин продлил карантин еще на две недели – до 11 мая, одновременно смягчив правила и разрешив открыться определенным видам бизнеса и учреждениям. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.