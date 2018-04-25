Планируется разрешить возобновить работу всех магазинов

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая и тех, что находятся в крупных торговых центрах, также будет разрешена торговля саженцами, растениями, семенами и удобрениями.

С одобрения правительства такая торговля может возобновиться уже в четверг.

Об этом сообщил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, временно занимающий должность и министра экономики. По его словам, не будет применяться требование отдельного входа, однако магазины должны будут обеспечить безопасность и дистанцию между людьми.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы не применялся критерий отдельного прямого входа с улицы. По существу мы стремимся к тому, чтобы обеспечить как можно более равные условия конкуренции», – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

По его словам, по сути это означает, что работу смогут возобновить все магазины, действующие в торговых центрах. Магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, действуют уже с минувшего четверга.

На заседании в среду Кабмин продлил карантин еще на две недели – до 11 мая, одновременно смягчив правила и разрешив открыться определенным видам бизнеса и учреждениям.