Планируется восстановить рейсы в Варшаву и Осло — премьер Литвы

В ближайшее время планируется возобновить регулярные рейсы в Варшаву и Осло, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, решение правительства может быть принято в среду.
«Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия», – сказал премьер журналистам.
По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.
На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.
Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги.