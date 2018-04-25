Планируется восстановить рейсы в Варшаву и Осло — премьер Литвы

Фото ltou.lt

В ближайшее время планируется возобновить регулярные рейсы в Варшаву и Осло, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, решение правительства может быть принято в среду.

«Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия», – сказал премьер журналистам.

По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.

На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.

Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги.