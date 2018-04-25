Плановые прививки откладывать нельзя

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Несмотря на объявленный в большинстве стран карантин, Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на то, что плановые прививки не должны прерываться или откладываться.

Эпидемиологи предупреждают, что отложенные прививки в будущем могут вызвать необратимые последствия или даже стать причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Календарь прививок — это документ, которого надо придерживаться, подчеркивает эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

Игнорирование прививок угрожает самому ребенку, и в будущем это может привести к очень грустным последствиям. Родители или опекуны должны связаться с семейным врачом, проконсультироваться и запланировать визит на прививку. Рекомендуется согласовывать визит к врачу заранее, чтобы избежать очередей. На прием к доктору надо приходить только одному из родителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ