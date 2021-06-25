Планы на лето

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По мере увеличения темпов вакцинации и уменьшения числа новых случаев литовцы все смелее планируют летний отдых. 61% жителей страны трудоспособного возраста заявляют, что этим летом планируют отправиться в путешествие. Кто-то намеревается отдохнуть в Литве, кто-то – за границей, а кто-то – и там и там, показал опрос общественного мнения, инициированный страховой компанией If.

«Идет восьмой месяц карантина, и люди, которые проявляли осторожность в начале пандемии, уже почти полтора года живут без поездок за границу. Поэтому они очень соскучились по впечатлениям, для некоторых отпуск в первую очередь ассоциируется с поездкой за границу, кардинальным изменением окружающей среды. Все больше и больше людей приобретают иммунитет после вакцинации или после болезни, люди во время работы на дому сэкономили деньги, поэтому они смелее думают о поездках за границу», – прокомментировала результаты исследования представитель компании If Лина Айдукявичене.