Планы предприятий по доходам осторожные, но присутствует и оптимизм

На фоне продолжающейся в мире пандемии коронавируса малые и средние предприятия осторожнее прогнозируют рост доходов в этом году, однако большая их часть намерена увеличивать, а не уменьшать число работников, показал опрос предприятий, проведенный группой SEB в странах Балтии в декабре прошлого года.
Как сообщает банк SEB, исторически почти 80% таких предприятий ежегодно утверждали, что планируют рост доходов в наступающем году. Однако в декабре прошлого года 65% их сказали, что в 2021 году доходы будут расти. В Латвии роста доходов ожидали 69% предприятий, в Эстонии — 77%.
«Вполне вероятно, что осторожность литовских предприятий обусловлена тем, что во время опроса ситуация с пандемией в Литве была самой плохой, так что в стране были самые жесткие ограничения деятельности», — сказал для пресс-релиза экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
Как утверждает банк SEB, как и можно было ожидать наиболее пессимистично прогнозируют свои доходы в этом году предприятия гостиничного сектора, общественного питания, развлечений, просвещения, транспорта. Наиболее оптимистично настроены предприятия сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.
Опрос SEB показал, что промышленные предприятия в Литве наиболее благоприятным среди стран Балтии образом прогнозируют изменения в доходах в 2021 году.
Целью проведеннного банками SEB в странах Балтии в декабре 2020 года опроса малых и средних предприятий было раскрыть ожидания этих предприятий на 2021 год. Было опрошено 1198 литовских предприятий, 764 латвийских и 1109 эстонских.