Планы предприятий по доходам осторожные, но присутствует и оптимизм

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На фоне продолжающейся в мире пандемии коронавируса малые и средние предприятия осторожнее прогнозируют рост доходов в этом году, однако большая их часть намерена увеличивать, а не уменьшать число работников, показал опрос предприятий, проведенный группой SEB в странах Балтии в декабре прошлого года.

Как сообщает банк SEB, исторически почти 80% таких предприятий ежегодно утверждали, что планируют рост доходов в наступающем году. Однако в декабре прошлого года 65% их сказали, что в 2021 году доходы будут расти. В Латвии роста доходов ожидали 69% предприятий, в Эстонии — 77%.