Планы зарубежных инвесторов

По словам главы консультационного подразделения EY в странах Балтии Линаса Дичпетриса, в некоторых областях Литва все еще уступает Латвии или Эстонии, особенно в плане привлечения различных проектов прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ).

«Относительные показатели Литвы настраивают позитивно — по числу созданных ПЗИ рабочих мест на один миллион жителей наша страна занимает второе место в Европе, а по фактическому числу проектов ПЗИ мы довольно заметно опережаем соседей. И все же, чтобы перейти в другую лигу привлечения ПЗИ, нам следует искать и новые ниши, и инвесторов в новые сферы деятельности», — сказал для пресс-релиза Л. Дичпетрис.

По данным EY, 43% привлеченных в прошлом году проектов в Литве (в общей сложности — 53) были связаны с услугами информационных технологий (ИТ) и деятельностью ИТ. На втором месте оказались инвестиции, связанные с финансовыми технологиями, которые составили 17% всех ПЗИ.

Латвия в прошлом году привлекла инвесторов разного спектра, и ни одного из нескольких лидирующих секторов в ней нет. Кроме того, в Латвии больше концентрируются предприятия, ориентированные на производственную деятельность — производство мебели, сельскохозяйственную деятельность, производство продуктов питания, химическую промышленность и др. Лучше дифференцирована по секторам ПЗИ и Эстония.

Инвесторы стран Балтии единогласно утверждают, что рост Литвы в ближайшее время будет обусловлен активностью цифровой экономики. В Эстонии 74% действующих инвесторов связывают привлекательность страны и ее потенциал с областями ИТ, телекоммуникаций и других технологий. В Литве таких инвесторов — 64%, меньше всего их в Латвии — 49%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ