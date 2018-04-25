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Виленский Вестник

Плата за чистый город

  • Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Ежегодно увеличивается количество бытовых отходов на одного жителя. Чтобы не утонуть в горах мусора, систему сбора коммунальных отходов необходимо модернизировать, увеличить возможности сбора сортированных бытовых отходов. Планируется, что тарифы на вывоз мусора вырастут, но все равно они будут ниже, чем до реформы в 2017.

В Вильнюсе за вывоз мусора отвечают две компании – Ecoservice и Ekonovus, договор с ними подписан до ноября 2026 года.

Планируется, что с нового года часть жителей будет платить за мусор по фактическому весу. Прежде всего это коснется владельцев частных домов. Домовые общины многоквартирных домов должны решить, по какому принципу они будут платить: за общую площадь жилых объектов или за вес собранных отходов.

Со следующего года жители раз в год смогут приглашать компанию — поставщика услуги, чтобы она вывезла крупногабаритный мусор. Рядом с крупными торговыми центрами планируется поставить контейнеры для текстильных отходов.

Планируется огородить площадки по сбору мусора, даже оборудовать видеокамеры в наиболее проблемных местах, преимущественно на выездах из города, где недобросовестные жители чаще всего пытаются подбросить свой мусор  в чужие контейнеры.

Цель Вильнюса — выполнять требования Евросоюза по сокращению отходов, которые вывозят на свалку.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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