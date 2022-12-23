Плата за вывоз мусора

По его словам, Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) в 2023 г. даже уменьшит счета. Согласно подсчетам, житель квартиры площадью 60 кв. м в этом году платил за вывоз мусора 46,56 евро, а в следующем заплатит 46,24 евро. Владелец индивидуального дома площадью 170 кв. м в этом году платил 78,89 евро, а в 2023 г. заплатит 78,48 евро. Счета уменьшатся и для владельцев нежилых помещений и дачных домов.

Горсовет утвердил новые льготы для тех, кто заказал электронные счета. Вильнюсцев призывают отказаться от бумажных счетов. Если вы закажете электронный счет на сайте vasa.lt до 1 февраля 2023 г., то льготу получите в 2023 г., если закажете после этой даты, то льготу будут считать с 2024 г.

Согласно новым правилам, с 2023 года бесплатно вывозить крупногабаритный мусор будут чаще — один раз в год (а не раз в два года, как было до сих пор). VASA уже третий год предлагает жителям пользоваться услугой вывоза крупногабаритного мусора из дома. Эту услугу жители могут заказать на сайте VASA по эл. почте dga@vasa.lt или по телефону 19118.

Для обеспечения качественных услуг компания VASA привлекает не только инспекторов, но и современные средства – беспилотники и видеокамеры. С начала этого года беспилотники летают два раза в день — утром и после обеда. Они следят за ситуацией около контейнеров, собирают данные, анализируют их. Сейчас эту технологию используют в Шнипишкес, Лаздинай, Науяместисе и Вилкпеде. Вскоре начнут отслеживать площадки в Ерузале, Балтупяй, Фабийонишкес. В этом году беспилотники помогли зафиксировать почти 8000 нарушений порядка утилизации мусора.

В три раза чаще фиксировали выбрасывание несортированного мусора, чем неправильную парковку у контейнеров. Полученные данные не только помогают выявить проблемные адреса, но и планировать свои действия, следить за динамикой нарушений. Для контроля в Вильнюсе используют и 69 видеокамер около контейнеров. Видео с нарушителями VASA передает отделу общественного порядка Вильнюсского муниципалитета. За то, что жители оставляют мусор в неположенных местах, грозит штраф в размере 600 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt