Платить налоги «стало модно»

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За последнее десятилетие масштабы теневой экономики в Литве значительно сократились, заявил министр финансов Вилюс Шапока. По его словам, платить налоги становится модным, сообщает BNS.

«Есть бесконечное количество способов подсчета размера теневой экономики, но как бы ми ни считали, тенденции ясны. Мы считаем, что за десятилетие теневая экономика Литвы сократилась на 10 %», – заявил В. Шапока на конференции о теневой экономике. По его словам, о сокращении теневого сектора свидетельствует и то, что с 2017 года повинность налога на добавленную стоимость (НДС) растет быстрее, чем потребление.

«Мы видим, что с 2017 году произошел внезапный скачек, когда повинность НДС растет значительно быстрее потребление. Другими словами, теневой сектор сокращается», – сказал министр.

Представленная главой министерства статистика свидетельствует о том, что в прошлом году сборы НДС выросли на 8,5%, а потребление увеличилось на 6,3%.

На конференции был представлен новый доклад о теневой экономике, подготовленный Литовским институтом свободного рынка (LLRI). Отчет основан на опросах, проведенных в шести странах — Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции и Чехии — в марте и апреле 2018 года.

Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас заявил, что борьба с «тенью» должна быть в первую очередь направлена на снижение нагрузки на легальную деятельность.

«Такие меры преследуют двойную цель: они побуждают людей переходить от тени к легальной деятельности и способствуют экономическому росту», — пояснил он. По оценкам института, размер теневого рынка в Литве может составить около десяти миллиардов евро, или около 22 % от ВВП страны.

«Раньше, когда я говорил, что платить налоги должно быть модным, было много смеха, но я считаю, что сейчас это уже модно. Я считаю, что ситуация меняется и мы должны поблагодарить жителей Литвы», – пояснил В. Шапока.

Среди успешных инициатив по сокращению теневой экономики он назвал примененную в первой половине этого года налоговую амнистию, и лотерею с чеками покупок. По его словам, сокращение «тени» также связано и с положительными тенденциями развития хозяйства.

Как мы уже сообщали, правительство предложило ряд мер, которые позволят бороться с теневой экономикой. Министерство труда для урегулирования вопроса в строительном секторе предлагает ввести обязательное удостоверение для строителей, а также информационную систему идентификации. В свою очередь, Министерство сельского хозяйства для борьбы с нелегальной торговлей мясом предложило ввести централизованную систему торговых площадок. Что касается автомобильного рынка, продавцов хотят обязать регистрировать реальные сделки, в обязательном порядке декларировать сделки на транспортные средства, а также предлагают внедрить централизованную систему учета владельцев. Кроме того, предусматриваются критерии, по которым автомобили могут быть признаны отходами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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