Платные тесты на COVID-19 могли бы делать и государственные лаборатории – вице-министр

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Платные тесты на коронавирус могли бы делать не только частные, но и государственные лаборатории, сказала на пресс-конференции в понедельник вице-министр здравоохранения Литвы Кристина Гаруолене.

«Планируется расширить объемы платного тестирования и создать работодателям возможность и обязанность делать в определенных случаях платные анализы (…) У нас есть государственные лаборатории, которые в случае необходимости могли бы делать платные анализы», — сказала она.

По словам вице-министра, также рассматривается возможность разрешить заниматься платным тестирование на коронавирус более широкому кругу частных лабораторий.

В настоящее время такое разрешение получили пять лабораторий: Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, Invitro diagnostika, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras и Baltic Medics.

Анализы на коронавирус также делают или могут делать клиника Сантарос, Каунасская клиника, Клайпедская университетская больница, Республиканская больница Шяуляй, Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем, лаборатория Национального института оценки риска продовольствия и ветеринарии, лаборатори Национального института рака, лаборатория Центра наук о жизни Вильнюсского университета.

Как сказала К. Гаруолене, сейчас идет работа над правовыми актами, предусматривающими, что в определенных случаях за анализы для иностранцев могли бы платить они сами или же предприятия, которые намерены трудоустроить их иностранцев в Литве.

В минувшую пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига принял решение о том, что для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна двухнедельная самоизоляция.

В течение 24 часов после прибытия в Литву иностранцы должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

Кроме того, иностранцы, прибывающие из государств, включеных в список сильно затронутых COVID-19 стран, обязаны в течение 24 часов после прибытия обратиться на «горячую линию» по телефону 1808 или в другое проводящее лабораторные исследования учреждение проведения теста на коронавирус.

Сейчас в утвержденном А. Веригой списке сильно затронутых COVID-19 стран значится более 60 государств, в их числе — Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Израиль, США, Казахстан, Молдавия, Португалия, Румыния, Россия, Сербия.

«Помещения для изоляции, транспортировку в такие помещения и место взятия теста на COVID-19 иностранцам (…) должны обеспечить и оплатить работодатель, приглашающее лицо или сам иностранец», — говорится в решении министра.

Ужесточить требования для приезжающих из третьих стран решено после вспышки коронавируса на каунасском предприятии Hegelmann Transporte, когда вирус был установлен у приезжающих из Узбекистана работников. По данным пятницы, там зафиксировано более 20 случаев заражения COVID-19.