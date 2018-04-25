Плавучая защита от наплыва нелегалов

Греция собирается внедрить новый способ защиты от наплыва незаконных иммигрантов.
В рамках борьбы с приобретающей всё большие масштабы нелегальной иммиграцией власти Греции планируют установить специальные водные барьеры, которые должны помешать нелегалам попадать в страну.
Министерство обороны Греции пригласило частных подрядчиков принять участие в тендере на поставку крупного плавучего ограждения длиной 2,7 километра, которое в дальнейшем предстоит установить на популярном у незаконных иммигрантов водном пути.
Как сообщили в министерстве, предполагается, что сетчатый барьер будет возвышаться над водой на 50 сантиметров. По предварительным оценкам ведомства, данный проект обойдётся приблизительно в полмиллиона евро. В данную сумму входит стоимость технического обслуживания на протяжении четырёх лет.
Напомним, что вопрос нелегальной иммиграции в Греции стоит необычайно остро. Именно это явление зачастую становится причиной множества других проблем, таких как перенаселение лагерей беженцев, беспорядки и рост уровня преступности. Всему этому способствует, в частности, рост числа беженцев, прибывающих морем на Лесбос и другие восточные греческие острова.rg-rb.de
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