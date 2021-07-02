Площадь заброшенных земель сокращается

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В настоящее время в Литве зарегистрировано почти 45,5 тысячи заброшенных участков площадью почти 306 тысяч гектаров – это на четверть меньше, чем год назад сообщает пресс-служба Центра регистров. Общая площадь заброшенных земель составляет 26 тысяч гектаров, что также на четверть меньше, чем в прошлом году. Большая часть этих земель находится в Вильнюсском, Молетском и Утянском районах.

Площадь заброшенных земель составляет 0,4 процента от всей территории страны. Всего в Литве в настоящее время зарегистрировано более 2,4 миллиона участков, которые занимают площадь в 5,8 миллиона гектаров.