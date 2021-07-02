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Площадь заброшенных земель сокращается

Фото pixabay.com

В настоящее время в Литве зарегистрировано почти 45,5 тысячи заброшенных участков площадью почти 306 тысяч гектаров – это на четверть меньше, чем год назад сообщает пресс-служба Центра регистров. Общая площадь заброшенных земель составляет 26 тысяч гектаров, что также на четверть меньше, чем в прошлом году. Большая часть этих земель находится в Вильнюсском, Молетском и Утянском районах.

Площадь заброшенных земель составляет 0,4 процента от всей территории страны. Всего в Литве в настоящее время зарегистрировано более 2,4 миллиона участков, которые занимают площадь в 5,8 миллиона гектаров.

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В 2021 году самоуправление Вильнюсского района по-прежнему будет на первом месте по количеству заброшенных земель — 3,6 тысячи участков площадью около двух тысяч гектаров.

В Литве есть несколько муниципалитетов, которые могут гордиться тем, что не забросили землю, обрабатывают ее — Алитус и Паланга. Кроме того, лишь несколько необработанных участков, занимающих небольшую часть муниципальной территории, находятся в Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском и Висагинском районах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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