Площадь заброшенных земель сокращается

В настоящее время в Литве зарегистрировано почти 45,5 тысячи заброшенных участков площадью почти 306 тысяч гектаров – это на четверть меньше, чем год назад сообщает пресс-служба Центра регистров. Общая площадь заброшенных земель составляет 26 тысяч гектаров, что также на четверть меньше, чем в прошлом году. Большая часть этих земель находится в Вильнюсском, Молетском и Утянском районах.
Площадь заброшенных земель составляет 0,4 процента от всей территории страны. Всего в Литве в настоящее время зарегистрировано более 2,4 миллиона участков, которые занимают площадь в 5,8 миллиона гектаров.
В 2021 году самоуправление Вильнюсского района по-прежнему будет на первом месте по количеству заброшенных земель — 3,6 тысячи участков площадью около двух тысяч гектаров.
В Литве есть несколько муниципалитетов, которые могут гордиться тем, что не забросили землю, обрабатывают ее — Алитус и Паланга. Кроме того, лишь несколько необработанных участков, занимающих небольшую часть муниципальной территории, находятся в Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском и Висагинском районах.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ