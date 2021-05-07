Пляжи готовятся к сезону

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Пресноводные места отдыха в Литве таким знаком качества отмечены впервые. Им пришлось выполнить более трех десятков строгих требований к просвещению и информированию посетителей, а также к качеству воды и услуг, экологии и безопасности. Голубой флаг на этих пляжах поднимется 1 июня, с началом сезона.

Кроме упомянутых в Литве отмечены Голубым флагом пять приморских пляжей. Это центральные пляжи Ниды и Юодкранте, палангский у парка Бирутес, Смильтине и второй Мелнраге.

В этом году пляж в столичном районе Лаздинай будет обновлен. Лаздинайская сянюния пообещала обратить внимание на нужды жителей. В связи с этим был организован опрос, в котором приняли участие более тысячи респондентов. Больше всего отдыхающим не хватает кабин для переодевания, дополнительных скамеек и мусорных урн. Также участники опроса попросили побольше песка, биотуалет, гриль-зону со столами и скамейками, качели для взрослых и уличные тренажеры. Часть этих пожеланий сянюния исполнит уже в этом году.

Однако бюджет не резиновый — с частью запросов придется пока подождать. Однако представители сянюнии предложили жителям самим организовать гриль-зону, установить уличные тренажеры и пр.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt