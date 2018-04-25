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По данным на утро четверга в Литве новых случаев коронавируса нет

Nuotrauka www.pixabay.com

По данным на утро четверга, в Литве не выявлено новых случаев коронавируса, сообщила правительственная группа по информированию общественности. 

В среду был взят 31 мазок на коронавирус, все они оказались отрицательными. До сих пор в стране коронавирус выявлен у трех человек, которые были в Северной Италии – у женщины из Шяуляй и пары жителей Каунаса. В целом проведен 321 анализ на коронавирус.

Группа информирования общественности также сообщает, что Национальный центр общественного здоровья располагает данными о 6767 лицах, путешествовавших на территориях с повышенным риском распространения вируса  COVID-19, ведется наблюдение за состоянием этих людей.  

С четверг информацию о результатах анализов на коронавирус будут публиковаться раз в сутки, утром, отдельно планируется информировать о возникновении новых подтвержденных случаев. 

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Во всем мире зарегистрировано  126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели.

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