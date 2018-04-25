По данным опроса популярность литовского президента Г.Науседы выросла

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

За последние месяцы выросла популярность литовского президента Гитанаса Науседы, а рейтинги министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги – снизились, свидетельствует опрос, поведенный компанией Vilmorus и опубликованный в субботу газетой Lietuvos rytas.

По данным опроса, президента Г. Науседу положительно оценивают 64,7% опрошенных (в июле 61,8%), на втором месте среди политиков глава МИД Линас Линкявичюс с 50,5% положительных оценок (в июле 50%). Премьер-министра Саулюса Сквярнялиса положительно оценивают 47% респондентов (в июле 47,6%).

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Далее среди наиболее позитивно оцениваемых политиков следуют спикер сейма Викторас Пранцкетис (43,5%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (42,5%), министр обороны Раймундас Кароблис (39,1%), глава Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас (33,9%), лидер Партии труда Викторас Успасских (32,8%), председатель Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен (32,7%), мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс (32,3%).

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, по сравнению с июльским опросам, теряет популярность: сейчас его положительно его оценивают 30,3% опрошенных (в июле 38%).

«Популярность А. Вяриги снизилась, он блистал во время карантина, сейчас 30,3%, а был очень высоко – 38%. Я бы связал это с началом учебного года, всеми проблемами, а также с тем, что растут показатели заболеваний», – сказал социолог и глава Vilmorus Владас Гайдис.

В другом опросе, в качестве наилучшим образом представляющего интересы людей политика, также лидирует президент Г. Науседа. В этом качестве его назвали лучшим 14,4% опрошенных (в июле 16,2%).

Премьер С. Сквярнялис в качестве наилучшим образом представляющего интересы был назван 8,5% опрошенных (10% в июле),а ведующая на выборы консерваторов парламентарий Ингрида Шимоните – 7% (в июле 5,4%).

Лидера Партии труда В. Успасских в качестве лучшим образом представляющего интересы людей назвали 3,9% участников опроса, экс-президента Литвы Далю Грибаускайте – 3,4%, лидера правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунаса Карбаускиса – 3,2%, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – 2,9%.

Репрезентативный опрос населения был проведен 1-12 сентября компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.