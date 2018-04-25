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TOP,Выборы-2019,Деньги,Новости

По итогам выборов дотации увеличатся для консерваторов и «аграриев»

Фото pixabay.com

Муниципальные выборы и выборы в Европарламент скорректировали дотации партий: они увеличатся для консерваторов и «аграриев», а дотации другим партиям в основном сократятся.  

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) распределила дотации партиям на вторую половину этого года, в целом 3 млн евро.  

Деньги распределяются между партиями пропорционально голосам, полученным на последних парламентских выборах, выборах в муниципальные советы и в Европарламент. 

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Самая большая дотация традиционно досталась оппозиционной партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы. Им выделено около 700 тыс. евро. В первом полугодии они получили дотацию в 629 тыс. евро. 

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых получит 622 тыс. евро, весной «аграрии» получили 520 тыс. евро дотации. 

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия получит 480  тыс. евро, и ее гоассигнования почти не меняются. В первом полугодии они достигали 478 тыс. евро. 

Дотация Либерального движения сокращается с 374 тыс. евро (весной) до 266 тыс. евро, дотация Партии труда – с 220 тыс. до  193 тыс. евро. Дотация партии «Порядок и справедливость» упадет с 211 тыс. евро до 127 тыс. евро во втором полугодии, а Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей –  – с 171 тыс. до 157 тыс. евро.

Литовский союз свободы (либералы) получит  86 тыс. евро, весной им было выделено 80 тыс. евро госсредств, дотация Центристской партии составит 116 тыс. евро против весенней в 64 тыс. евро.

Также дотацию получит не участвовавшая в последних парламентских выборах, но обладающая фракцией в сейме Литовская социал-демократическая трудовая партия – 226 тыс. евро.

В конце прошлого года сейм внес изменения в Закон о политических партиях и предусмотрел возможность выделения госдотации новой партии, образовавшейся уже после выборов, если у нее есть фракция в парламенте.

Кроме того, сейм в прошлом году снизил до 2% голосов для партий планку, позволяющую претендовать на бюджетные деньги.

До этого дотации полагались партиям, которые на последних выборах в сейм, муниципальные советы и Европарламент набрали не менее 3% голосов.

Дотации выделяются два раза в год – к 15 апреля и к 15 ноября каждого года. 

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