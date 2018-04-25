По объемам тестирования на COVID-19 Литва — среди лидеров в Европе

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Литва входит в число лидирующих европейских государств по объемам тестирования на коронавирус (COVID-19), сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Литва попадает в категорию государств, в которых число сделанных тестов в период 9-15 ноября на 100 тысяч жителей составляло от 2500 до 4999. Из трех стран Балтии в эту же категорию попала Эстония, в Латвии объемы тестирования составляли 1000–2499 тесто на 100 тыс. жителей.

По данным Национальной лаборатории по надзору за здравоохранением, в Литве к понедельнику в общей сложности было проверено 1 млн 267 тыс. 700 проб на коронавирус.