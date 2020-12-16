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По поводу преследуемых РФ судей Литва обратится в Интерпол – Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литва обратится в Интерпол с тем, чтобы он отклонил просьбу России о преследовании литовских судей, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

«Мы договорились с министром внутренних дел Агне Билотайте, что МВД обратиться в Интерпол с предупреждением о категорическом отклонении любых обращений России с просьбами преследовать литовских должностных лиц», – сказал BNS глава МИД.

По его словам, в свою очередь внешнеполитическое ведомство Литвы повторно предупредит все дипломатические представительства Литвы, партнеров по ЕС и НАТО, что Россия пытается использовать правовые механизмы в политических целях. 

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Г. Ландсбергис также сообщил, что с министром юстиции Эвелиной Добровольской обсуждалось, что Минюст еще раз обратиться к еврокомиссару по правосудию, к министру юстиции председательствующей сейчас в Совете ЕС Германии, и министру юстиции Португалии, перенимающей с января председательство в Совете ЕС, чтобы обратить внимание на актуальность этой проблемы. 

«Россия не в первый раз пытается манипулировать международными организациями с тем, чтобы исказить историю, отрицать преступления советского режима», – сказал BNS Г. Ландсбергис.

Министр юстиции Э. Добровольская сказала, что решение Следственного комитета РФ предъявить обвинения трем литовским судьям является еще одним выпадом против правовой системы. 

«Мы защищаем своих должностных лиц. Министерство юстиции и далее будет поднимать вопрос в Совете ЕС с тем, чтобы была совместная реакция на такое незаконный и политически мотивированный розыск граждан ЕС.  Мы не можем допустить того, чтобы это привело к незаконному задержанию лица и возможной экстрадиции», – сказала она BNS.

Министр подчеркнула, что необходимо создание механизма, который бы защищал граждан ЕС  в международном масштабе от необоснованных решений третьих стран. 

В понедельник Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинения судьям Вильнюсского окружного суда Виргирнии Пакальните-Тамошунайте, Артурасу Шимскусу и Айноре-Корнелии Мацевичене. Последние двое судей уже не работают, поскольку вышли на пенсию. Эти литовские судьи приняли решения по делу о событиях 13 января 1991 года. Комитет также утверждает, что предпринял меры для объявления их «в международный розыск обвиняемых». 

По мнению российских должностных лиц, Литва тогда не была независимым государством, входила в состав СССР, а бывшие советские военные, осужденные этими судьями, выполняли свой долг и обеспечивали общественный порядок. 

По информации комитета, 27 марта 2019 года эти судьи объявили заранее известный несправедливый приговор более чем 50 российским гражданам, в том числе и находящемуся сейчас в заключении в Литве Юрию Мелю, а также Геннадию Иванову.

Коллегия судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) в конце марта прошлого года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет. 

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. Он скончался в феврале этого года.  К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало. 

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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