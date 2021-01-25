По прибытии в Литву из-за границы следует изолироваться–исключения Греция, Финляндия

В пятницу ведомство значительно расширило список стран, затронутых коронавирусом. Это было сделано с учетом новой оценки рисков, опубликованной Европейским центром превенции и контроля над заболеваниями.

Этот центр утверждает, что в данный момент в мире отмечаются несколько мутаций коронавируса, которые представляют угрозу по причине большей скорости распространения и по причине ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По первичным данным, вероятность ввоза и распространения таких мутаций в ЕС оценивается как высокая или очень высокая.

В целом в списке стран, сильно затронутых вирусом около 200 государств. В него вошли почти все государства Европы, в том числе соседние Латвия, Польша, Беларусь, Россия.

Ирландия, Дания, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР выделяются как страны, где выявлены новые мутации вируса SARS-CoV-2.

С понедельника, по информации Минздрава, все путешественники, прибывающих из последних стран должны обладать отрицательным ответом теста на COVID-19, выполненного в течение 48 часов до отбытия, либо, сделав тест в Литве, изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения изоляции до десяти дней после проведения теста.

«В отношении их применяются более строгие условия изоляции: нельзя гулять, а покидать место изоляции можно только, когда человеку срочно нужна медпомощь, и поэтому следует отправиться в медучерждение, а также на мобильный пункт тестирования», – говорится в сообщении министерства.

С разрешения Национального центра общественного здоровья лица, находящиеся в изоляции смогут посещать похороны, менять место изоляции или отправляться в медучреждение за получением услуг.

Согласно пятничному декрету министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, лица, прибывшие из стран, где выявлены мутации вируса, могут изолироваться в отдельной квартире или доме, на хорошо изолированном этаже частного дома или в отдельной изолированной комнате с отдельным санузлом.

Изолироваться можно только вместе с лицами, путешествовавшими вместе, за исключением несовершеннолетних членов семьи.

Прибывшие из других сильно затронутых вирусом стран могут гулять на расстоянии 1 км, покидать место изоляция без информирования или разрешения НЦОЗ по установленному списку причин.

Кроме того, они смогут изолироваться в одной квартире с не путешествовавшими членами семьи, только в другой комнате, ограничив передвижение в доме и сократив пользование общими пространствами.

Изоляция может не применяться для определенных профгрупп или прибывающих по важным медицинским причинам или по важным семейным делам (на похороны или посещение пациентов в предсмертном состоянии), в этом случае обязателен лишь тест на коронавирус.

Всем лицам, следующим через Литву транзитом, не следует ни изолироваться, ни проводить тест.

Требование теста и самоизоляции не действует в отношении лиц, переболевших коронавирусом или вакцинированным по полной схеме, если есть справка лечебного учреждения или сертификат о прививке (с переводом на литовский, английский или русский языки), или о том, что человек переболел коронавирусом в течение 90 дней до прибытия или был привит.