По приговору суда в Афганистане публично побили палками геев и неверных супругов

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Верховный суд Афганистана приговорил к публичному бичеванию 11 мужчин и трех женщин, которые были признаны виновными в греховном поведении, согласно законам шариата. Приговор был приведен в исполнение на городском стадионе, в присутствии зрителей.

Среди совершенных осужденными деяний – гомосексуальные отношения, супружеская измена, ограбление и другие нарушения законов шариата. В зависимости от тяжести преступления, они получили от 21 до 30 палочных ударов.