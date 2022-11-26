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По приговору суда в Афганистане публично побили палками геев и неверных супругов

Фото pixabay.com

Верховный суд Афганистана приговорил к публичному бичеванию 11 мужчин и трех женщин, которые были признаны виновными в греховном поведении, согласно законам шариата. Приговор был приведен в исполнение на городском стадионе, в присутствии зрителей.

Среди совершенных осужденными деяний – гомосексуальные отношения, супружеская измена, ограбление и другие нарушения законов шариата. В зависимости от тяжести преступления, они получили от 21 до 30 палочных ударов.

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Насколько можно судить, это первая подобная экзекуция после возвращения талибов к власти в Афганистане 15 месяцев назад. За исполнением приговора наблюдали представители духовенства, заслуженные воины-талибы, местные старейшины.

Свергнув правительство Афганистана летом 2021 года, талибы утверждали, что извлекли уроки из прошлых ошибок и не станут вводить жесткие религиозные нормы.

Однако это обещание выполнено не было, сегодняшний Афганистан – полностью теократическое государство, с которым поддерживают отношения только такие парии международного сообщества, как Россия.

NEWSru.co.il

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