Верховный суд Афганистана приговорил к публичному бичеванию 11 мужчин и трех женщин, которые были признаны виновными в греховном поведении, согласно законам шариата. Приговор был приведен в исполнение на городском стадионе, в присутствии зрителей.
Среди совершенных осужденными деяний – гомосексуальные отношения, супружеская измена, ограбление и другие нарушения законов шариата. В зависимости от тяжести преступления, они получили от 21 до 30 палочных ударов.
Насколько можно судить, это первая подобная экзекуция после возвращения талибов к власти в Афганистане 15 месяцев назад. За исполнением приговора наблюдали представители духовенства, заслуженные воины-талибы, местные старейшины.
Свергнув правительство Афганистана летом 2021 года, талибы утверждали, что извлекли уроки из прошлых ошибок и не станут вводить жесткие религиозные нормы.
Однако это обещание выполнено не было, сегодняшний Афганистан – полностью теократическое государство, с которым поддерживают отношения только такие парии международного сообщества, как Россия.NEWSru.co.il