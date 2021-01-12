По просьбе С. Тихановской Г. Ландсбергис предлагает обсудить изменение названия Беларуси

После получения письма лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в Государственную комиссию по литовскому языку (ГКЛЯ) по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны (Baltarusija).
Как сообщает МИД, в письме, которое министр получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую этой стране форму.
Министерство отмечает, что в письме указано, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и «поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа».
«Беларусь» означает «Белая Русь», а не «Россия». МИД Литвы обратится к ГКЛЯ с просьбой дать оценку предложению и начать процедуру уточнения названия», — сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.
Он сказал BNS, что обсудил этот вопрос со С. Тихановской в пятницу.
«Моя цель — чтобы началась дискуссия. И историки Вильнюсского университета, и ректор (…) высказывали важную позицию о возможном изменении названия Беларуси, к которой следует прислушаться», — сказао во вторник министр ИД журналистам в сейме.
«Я немного «попробовал» истории, и это может быть мое личное мнение, что эта составная часть Rusija (в литовском названии Беларуси Baltarusija) имеет куда более позднее происхождение. Это название не связано ни с народом, ни с государством, а оригинальное название идет от времен Киевской Руси, именно Белая Русь, которая для нас приемлема и которую нам следует признавать», — сказал он.
«Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа», — подчеркнул Г. Ландсбергис.
Предложений по конкретной форме названия МИД ожидает от комиссии, сказала BNS пресс-атташе Г. Ландсбергиса Витауте Шмайжите.
Председатель Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис пока не видит возможности для обсуждения вопроса об изменении литовского названия Беларуси из-за ситуации в этой стране, но не исключает ее после смены режима Александра Лукашенко.
Он сказал, что комиссия «очень поддерживает белорусский народ, который борется за свободу», но с осторожностью относится к «вещам, которые зависят от политических обстоятельств», так как изменения названия официально не просит само государство.
«Возникнет очень много вопросов, прежде всего, и о том, что Украина — это Красная Русь, Россия — это Черная Русь. Так что придется отвечать, почему мы меняем только одно название. Все же названия государств =- не политическая разменная моента. Может быть, после того, как Александр Лукашенко падет, Беларусь попросит нас изменить название точно так, как это сделала Грузия», которая по-литовски теперь официально называется Сакартвело/Sakartvelas», — сказал председатель ГКЛЯ.
А. Антанайтис также выразил понимание, что об этом просит лидер оппозиции и «избранная президент Беларуси» Светлана Тихановская, однако, по его словам, это может создать опасный прецедент.
«Может оказаться много государств, лидеры оппозиции которых или даже руководители которых попросят изменить названия, а это все же будет непросто. Я понимаю, что Светлана — избранная президент. Но все-таки давайте, наверное, подождем, пока ситуация успокоится», — сказал А. Антанайтис.
Сейчас в литовском языке существуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси — Baltarusija и Gudija.
ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии — Сакартвело (Sakartvelas).
“По просьбе С. Тихановской Г. Ландсбергис предлагает обсудить изменение названия Беларуси”
Займитесь наконец, делами своего народа , не лезте туда куда вас не просят .Не забивайте мозги кухарке, она и так не знает что творит!