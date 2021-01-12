По просьбе С. Тихановской Г. Ландсбергис предлагает обсудить изменение названия Беларуси

«Беларусь» означает «Белая Русь», а не «Россия». МИД Литвы обратится к ГКЛЯ с просьбой дать оценку предложению и начать процедуру уточнения названия», — сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.

Он сказал BNS, что обсудил этот вопрос со С. Тихановской в пятницу.

«Моя цель — чтобы началась дискуссия. И историки Вильнюсского университета, и ректор (…) высказывали важную позицию о возможном изменении названия Беларуси, к которой следует прислушаться», — сказао во вторник министр ИД журналистам в сейме.

«Я немного «попробовал» истории, и это может быть мое личное мнение, что эта составная часть Rusija (в литовском названии Беларуси Baltarusija) имеет куда более позднее происхождение. Это название не связано ни с народом, ни с государством, а оригинальное название идет от времен Киевской Руси, именно Белая Русь, которая для нас приемлема и которую нам следует признавать», — сказал он.

«Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа», — подчеркнул Г. Ландсбергис.

Предложений по конкретной форме названия МИД ожидает от комиссии, сказала BNS пресс-атташе Г. Ландсбергиса Витауте Шмайжите.

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис пока не видит возможности для обсуждения вопроса об изменении литовского названия Беларуси из-за ситуации в этой стране, но не исключает ее после смены режима Александра Лукашенко.

Он сказал, что комиссия «очень поддерживает белорусский народ, который борется за свободу», но с осторожностью относится к «вещам, которые зависят от политических обстоятельств», так как изменения названия официально не просит само государство.

«Возникнет очень много вопросов, прежде всего, и о том, что Украина — это Красная Русь, Россия — это Черная Русь. Так что придется отвечать, почему мы меняем только одно название. Все же названия государств =- не политическая разменная моента. Может быть, после того, как Александр Лукашенко падет, Беларусь попросит нас изменить название точно так, как это сделала Грузия», которая по-литовски теперь официально называется Сакартвело/Sakartvelas», — сказал председатель ГКЛЯ.

А. Антанайтис также выразил понимание, что об этом просит лидер оппозиции и «избранная президент Беларуси» Светлана Тихановская, однако, по его словам, это может создать опасный прецедент.

«Может оказаться много государств, лидеры оппозиции которых или даже руководители которых попросят изменить названия, а это все же будет непросто. Я понимаю, что Светлана — избранная президент. Но все-таки давайте, наверное, подождем, пока ситуация успокоится», — сказал А. Антанайтис.

Сейчас в литовском языке существуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси — Baltarusija и Gudija.

ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии — Сакартвело (Sakartvelas).