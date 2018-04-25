По щучьему веленью

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Двойная уха из речной рыбы

Окуни, караси, хариус — 0,5 кг, картофель — 3 шт., морковь — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., пшено — 0,5 стакана, соль — 1 ч. л., перец душистый горошком — 3 шт., лавровый лист — 3 шт.

Рыбу почистить, выпотрошить, промыть. Положить в кастрюлю окуней и карасей, залить 1,5 л воды, посолить, поставить на огонь. Варить полчаса. Вынуть рыбу (она больше не понадобится), бульон процедить. Положить в него пшено, нарезанную колечками морковь, варить 15 минут. Добавить нарезанный кубиками картофель, целую очищенную луковицу, перец, лавровый лист. Варить 10 минут. Вынуть из бульона луковицу и положить в кастрюлю нарезанного крупными кусками хариуса. Варить еще 5-7 минут. Подавать уху горячей.

Рулеты из судака

Филе судака — 600 г, шампиньоны — 150 г, плавленый сырок — 1 шт., лук — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., соус соевый — 1 ст. л., лимоны — 1 шт., масло растительное, перец черный молотый, соль.

Филе вымыть, обсушить, сбрызнуть соком лимона, натереть солью и перцем, оставить на 15 минут мариноваться. Лук очистить, мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить мелко нарезанные грибы, нарезанный соломкой болгарский перец, соевый соус. Обжарить в течение 3 минут. Остудить. Добавить натертый на крупной терке плавленый сыр, перемешать. Получившуюся начинку выложить на филе, свернуть рулетики, аккуратно обвязать нитками, чтобы не повредить филе. Выложить рулетики на смазанный растительным маслом противень, подлить 50 мл подсоленной воды, поставить в нагретую до 180 °С духовку на 25 минут.

Пирог с пангасиусом и соленым огурцом

Филе пангасиуса — 500 г, тесто слоеное дрожжевое — 500 г, лук — 1 шт., яйца — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., огурцы соленые — 1 шт., приправа для рыбы, соль.

Филе вымыть, обсушить. Огурец натереть на крупной терке, лишнюю жидкость слить. Лук нарезать тонкими кольцами. Яйцо взбить. Тесто разморозить, разделить на три части — две большие и одну маленькую (для декора). Большие части раскатать. Противень смазать маслом, положить на него один пласт теста. На этот пласт — кольца лука, на них — рыбу. Посыпать ее солью и приправой. Сверху положить еще один ряд луковых колец, а на него — слой натертого огурца. Накрыть вторым слоем теста, защипать края. Из маленького кусочка теста сделать тонкие колбаски, а из них сетку-декор поверх пирога. Смазать взбитым яйцом, поставить в разогретую до 190 °С духовку на 45 минут. Подавать горячим.

Карп в красном вине

Карп — 2 кг, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 50 г, мука — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., укроп — 30 г, петрушка — 30 г, кинза — 30 г, вино красное полусладкое — 200 мл, перец черный молотый, сахар, соль.

Карпа почистить, выпотрошить, промыть, сделать надрезы по всей тушке, натереть перцем и солью и поставить в холодильник на 20 минут. Репчатый лук обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить вино, щепотку сахара, варить, помешивая, в течение 2 минут. Пол-лимона нарезать. Карпа обвалять в муке, внутрь положить дольки лимона и зелень, обжарить на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Поместить в сотейник, добавить 0,5 стакана воды, сверху выложить обжаренный лук, поставить на средний огонь. Когда содержимое сотейника закипит, убавить, накрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 20 минут. Подавать в большом блюде, полив подливой, в которой карп варился, и украсив зеленью.

Фаршированная щука

Щука — 1 кг, хлеб белый — 150 г, молоко — 200 мл, яйца — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., рис — 1 ст. л., майонез — 100 г, масло растительное — 1 ст. л., укроп — 30 г, петрушка — 30 г, перец черный молотый, соль.

Щуку почистить, не разрезая брюшко и не трогая плавники. Отделить голову (не выбрасывать!), удалить жабры. На месте головы сделать надрезы по кругу, отделяя шкурку. После этого аккуратно, не торопясь, снять шкурку. Кость у основания хвоста разрубить. Выпотрошить тушку. Хлеб замочить в молоке. Зелень мелко нарезать, рис отварить. Измельчить рыбу в блендере. Добавить хлеб, лук, зелень, рис, яйцо, посолить, поперчить, все еще раз измельчить в блендере. Полученной массой нафаршировать шкурку щуки, не набивая слишком туго, чтобы она не лопнула. Выложить фаршированную щуку на смазанную растительным маслом фольгу, приставить голову, смазать майонезом, завернуть в фольгу, поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на час.

Речной окунь в сливочно-луковом соусе

Филе окуня — 4 шт., рыба мелкая замороженная — 200 г, лук репчатый — 3 шт., сливки 30 %-ные — 300 мл, яйца — 1 шт., петрушка — 50 г, лук зеленый — 50 г, вино сухое белое — 200 мл, масло сливочное — 50 г, морковь — 1 шт., лавровый лист — 5 шт., перец черный горошком — 7 шт., перец черный молотый, соль.

Филе окуня вымыть, разрезать на порционные куски. Мелкую рыбу разморозить, хорошо промыть, залить 700 г холодной воды, довести до кипения, добавить лавровый лист и перец горошком и кипятить на среднем огне в течение 25 минут. Рыбу, перец и лавровый лист вынуть (они больше не понадобятся), бульон процедить, остудить. Репчатый лук очистить, мелко нарезать. Морковь очистить, вымыть, нарезать кружочками. Зеленый лук мелко порубить. Яичный желток взбить. Половину сливочного масла растопить в сотейнике. Положить туда лук и филе окуня, посолить, поперчить. Туда же вылить рыбный бульон, добавить белое вино. Тушить на среднем огне в течение 20 минут. Достать рыбу, завернуть в фольгу, оставить остывать. В смесь в сотейнике добавить сливки, перемешать. Получившийся соус варить 10 минут на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Перед окончанием варки добавить яичный желток и зеленый лук. Варить еще 3 минуты. Положить вторую половину сливочного масла, размешать, снять с огня. Филе обильно полить сливочно-луковым соусом. Подавать блюдо теплым.

Сом на гриле

Филе сома — 2 кг, масло растительное — 50 мл, лимоны — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец белый молотый.

Филе сома нарезать кусками толщиной около 3 см и положить в кастрюлю. Посолить. Туда же выжать сок половины лимона, поперчить, добавить 50 г подсолнечного масла. Все аккуратно перемешать и на 15 минут поставить в холодильник. После этого выложить куски сома на решетку-гриль. Обжарить каждый с обеих сторон до готовности. Подавать можно со свежей зеленью и дольками лимона.

Котлеты из карася

Караси — 1 кг, сало свиное — 100 г, яйца — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., хлеб белый — 200 г, молоко — 50 мл, соль — 0,5 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., перец черный молотый.

Рыбу почистить, выпотрошить. Отрезать хвосты и головы, промыть в холодной воде. Положить карасей в кастрюльку, залить небольшим количеством воды, довести до кипения на сильном огне, убавить огонь и кипятить в течение 2 минут. Воду слить, рыбу остудить, удалить все кости, разобрав рыбу руками. К рыбе добавить мелко нарезанный лук, сало, размоченный в молоке хлеб, яичный желток, соль, перец. Все хорошо перемешать в блендере. Готовый фарш поставить в холодильник на 20 минут. Сформировать котлеты небольшого размера, обвалять в муке, пожарить на раскаленной сковороде на растительном масле. Можно подавать с зеленью, маслинами и долькой лимона.