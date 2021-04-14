По вакцинации населения Израиль показывает достойный подражания пример миру — Г. Науседа

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Прививший большинство населения вакцинами от COVID-19 Израиль показывает достойный подражания пример Литве и миру, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

Он подчеркнул это в среду в телефонной беседе с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщило президентское ведомство.

«Глава государства с удовлетворением отметил, что Израилю удалось вакцинировать большую часть населения и успешно обуздать пандемию, а также подчеркнул, что Израиль показывает достойный подражания пример всему миру, которым хотела бы воспользоваться и Литва, ставя целью открыть экономику и вернуться к обычной жизни», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство Израиля уже планирует закупку новых вакцин, если возникнет эпидемиологическая волна пандемии в предстоящее полугодие.

Президент также поздравил главу Израиля с Днем независимости.

«Сердечно поздравляю Государство Израиль с Днем независимости, желаю вам и всему народу мира, безопасности и процветания», — сказал Г. Науседа.

Независимость Израиля была провозглашена 14 мая 1948 года, однако праздник отмечается по еврейскому календарю, и его дата каждый год меняется.

Из-за пандемии COVID-19 Р. Ривлин в прошлом году не смог посетить Литву, мероприятия, приуроченные в ней к 700-летию истории евреев Литвы и 300-летию Виленского Гаона, однако президентский офис отмечает, что эти «важные для Литвы и Израиля годовщины» отмечались различными мероприятиями, конференциями и документальными фильмами.

Г. Науседа также пожелал Израилю слаженного формирования нового правительства и пригласил руководителя этой страны посетить Литву.

В Израиле от COVID-19 двумя дозами вакцины привито почти 5 млн человек или более 50% населения.

Когда в стране в полной мере началась программа вакцинации, Израиль смягчил многие ограничения, однако все еще применяются различные ограничительные меры, включая требование носить маски и систему «зеленых паспортов», разрешающую доступ в определенные места только привитым людям.