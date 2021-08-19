По вопросу афганских переводчиков идут переговоры с Украиной

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По вопросу вывоза из Афганистана граждан Литвы и помогавших военным афганских переводчиков идут переговоры с такими партнерами как Великобритания и Украина, сообщила старший советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

«Мы говорим с союзниками, в первую очередь с американцами, однако также и с другими. Мы говорим с такими партнерами как Украина, которые также могут нам в этой ситуации помочь», — заявила в четверг радиостанции LRT radijas А. Скайсгирите.

Она отметила, что вариант с помощью Украины «вполне возможен», так как армии обеих стран поддерживают тесные связи, однако необходимы и политические решения.