По вопросу афганских переводчиков идут переговоры с Украиной

По вопросу вывоза из Афганистана граждан Литвы и помогавших военным афганских переводчиков идут переговоры с такими партнерами как Великобритания и Украина, сообщила старший советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
«Мы говорим с союзниками, в первую очередь с американцами, однако также и с другими. Мы говорим с такими партнерами как Украина, которые также могут нам в этой ситуации помочь», — заявила в четверг радиостанции LRT radijas А. Скайсгирите.
Она отметила, что вариант с помощью Украины «вполне возможен», так как армии обеих стран поддерживают тесные связи, однако необходимы и политические решения.
«Поиск политических решений — это то, чем мы занимаемся. Постараемся действовать общими силами», — добавила она.
Министерство в начале недели сообщило, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву.
Также двое граждан Литвы желают вернуться. (Два гражданина Литвы, которые находились в Афганистане, благополучно покинули эту страну и добрались до безопасных государств, сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД).
В 2005-2013 годах жители помогали военных общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.
Тогда министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.
Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.