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По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав

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TOP,Новости,Транспорт

По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав

Nuotrauka lrv.lt

По восстановленной недавно ветке железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге в субботу утром прошёл первый грузовой состав.

«Отрадно, что сегодня такой день, когда мы все вместе и это означает, что мы способны сотрудничать, но главное – доверять друг другу, потому что эта наша способность имеет конкретное выражение. И это выражение, это восстановление участка (железной дороги – ред.) имеет положительные долгосрочные последствия», – сказал на символическом мероприятии в Мажейкяй министр транспорта Ярослав Наркевич.

«Долгосрочные положительные последствия и для бизнеса, а это означает, что жители наших Балтийских стран станет лучше, так как если будет процветать бизнес, то будет расти и наш бюджет,  а если будет расти бюджет, то каждый ощутит выгоду. Но особенно важным фактором этих изменений является долгосрочное сотрудничество»,  – добавил он.

Как сказал ранее BNS представитель по связям с общественностью литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Томас Дигайтис, состав из 45 вагонов перевёз 2,7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего латвийского рынка. У латвийской границы груз переняли и доставили до Риги Латвийские железные дороги.

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В символическом мероприятии в Мажейкяй в субботу также принял участие министр транспорта Латвии Талис Линкайтис , канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, мэр Мажейкяй Видмантас Мацявичюс, руководители компаний Lietuvos gelezinkeliai, Orlen, Orlen Lietuva и Latvijas dzelzcels.

Работы по восстановлению участка протяженностью 19 км были завершены в конце декабря, они обошлись в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.

Восстановить этот участок до конца нынешнего года компания Lietuvos gelezinkeliai обязалась перед Еврокомиссией (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала предприятие почти на 28 млн евро.

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