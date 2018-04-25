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По возвращении из Италии, Словении, Словакии и Беларуси будет обязательна изоляция

Фото vilnius.lt

По возвращении из Италии, Словении, Словакии и Беларуси с понедельника необходимо будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию, сообщил Минздрав.

По данным европейского Центра превенции и контроля над заболеваниями, в этих странах показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превысил 16, однако не достиг 25 случаев на 100 тыс. жителей. 

Из Италии, Словении, Словакии въезд иностранцам разрешен, но для них также обязательна самоизоляция.

Из Беларуси запрещено прибывать иностранцам, кроме предусмотренных правительством исключений.

По данным министерства, сейчас показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей наблюдается в Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии и Литве, где он составляет 15,5.

Въезжающим из стран, где заболеваемость выше 25 случаев на 100 тыс. жителей, иностранцам не только обязательна самоизоляция, но и необходимо иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.

Если показатель выше 16, но не выше 25, то обязательна только самоизоляция.

В Литву могут въезжать иностранцы из стран ЕС и некоторый других европейских стран. Въезд иностранцам из третьих стран запрещен, кроме предусмотренных правительством исключений.

Для жителей Литвы обязательна самоизоляция по возвращении из пораженных коронавирусом стран, из стран особо сильно пораженных коронавирусом — и тест на коронавирус.

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