По возвращении из Польши, скорее всего, придется изолироваться – А. Вярига

Автор: Frank Vincentz — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10252378

По всей видимости, в пятницу Польша будет включена в список государств, по возвращении из которых придется изолироваться, однако для тех, кто едет по работе, предусматриваются определенные исключения, подтвердил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

«Сейчас идет согласование с соседями — латышами и эстонцами, так как список согласуют три Балтийских государства, и по всем критериям Польша должна попасть в этот список», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, с Латвией и Эстонией согласуется и то, что должны быть предусмотрены исключения.

«Предусмотрены исключения, так как это приграничное государство, в которое едут работать люди, только нужно согласовать с латышами и эстонцами, чтобы на тех, кто работает в Польше, или на поляков, которые работают в Литве, изоляция не распространялась. Для фермеров это актуально, кто едет снимать урожай», — сказал министр.

По новым данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Польше показатель заболеваемости коронавирусом в течение последних 14 дней составляет 20,1 случая на 100 тыс. жителей.

Въезд в Литву иностранцам из Польши будет запрещен в том случае, если там в течение двух последних недель заболеваемость коронавирусом будет превышать 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Если показатель выше 16, то иностранцам приезжать можно, однако они, как, как и возвращающиеся литовцы, должны на две недели изолироваться.