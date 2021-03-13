По заболеваемости COVID-19 Литва 17-я в ЕС, по смертности – 13-я

По показателю заболеваемости коронавирусом за последние две недели Литва оказалась на 17-м месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 13-м месте.
На минувшей неделе Литва по этим показателям была соответственно на 19-м и 15-м местах.
По обнародованным Центром в четверг обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 307 случаев на 100 тыс. жителей — что на 78 случаев больше, чем было на прошлой неделе.
Первой среди стран ЕС идет Чехия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1572 случая, второй — Эстония с 1397 случаями, третья – Мальта с 720 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 58 смертей (на 1 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 13-я в списке.
На первом месте по смертности — Словакия (почти 246 смертей на 1 млн жителей), вторая — Чехия (почти 239), далее следует Венгрия (146).
Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось четыре новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти.
Среди государств ЕС лучшие результаты сейчас у Испании, здесь на 100 тыс. жителей приходится почти 15 зараженных, однако на миллион – немногим более 80 смертей.
По показателю смертности лучшие показатели в ЕС на Кипре, где на миллион жителей пришлось 4,5 смертельных случая от коронавируса.