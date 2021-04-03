По заболеваемости COVID-19 Литва 20-я в ЕС, по смертности –16-я

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По показателю заболеваемости коронавирусом за последние две недели Литва оказалась на 20-м месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 16-м месте.

На минувшей неделе Литва по этим показателям была соответственно на 21-м и 14-м местах.

По обнародованным в пятницу Центром обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 312 случаев на 100 тыс. жителей — что на 65 случаев больше, чем было на прошлой неделе.

По этому показателю первой в ЕС является Эстония, где за этот период на 100 тыс. жителей пришлось более 1364 случаев, вторая – Венгрия с почти 1197 случаями, третья – Чехия с почти 1069 случаями.

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 54 смерти (почти столько же было и неделю назад), и по этому показателю Литва — 16-я в списке сообщества.

На первом месте по смертности – Венгрия с почти 315 смертями на 1 млн жителей, вторая — Чехия (почти 258), далее следует Болгария (почти 205).

Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось 27 новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти.

Ни одной смерти не зафиксировано и в Лихтенштейне.

Среди государств ЕС лучшие результаты сейчас у Португалии, здесь на 100 тыс. жителей приходится почти 60 зараженных, а на миллион – немногим более 14 смертей.

По показателю смертности лучшие результаты в ЕС у Финляндии, где на миллион жителей пришлось несколько более чем три смерти от коронавируса.

BNS