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Победить коронавирус не удается — ООН

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Одержать победу над коронавирусом лишь с помощью вакцинации не выйдет. Об этом на пресс-конференции в видеоформате по итогам года высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить», — отметил он.  

В то же время, он подчеркнул, что вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.

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«Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает», — подчеркнул Генсек. 

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».

Он же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Также он призвал к лету следующего года выйти на цифру — 70% привитых. 

Ранее Антониу Гутерриш выступил против введения ограничений на международные поездки в связи с распространением штамма Омикрон. По его словам, такие меры являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией.

korrespondent.net

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