Победить коронавирус не удается — ООН

Одержать победу над коронавирусом лишь с помощью вакцинации не выйдет. Об этом на пресс-конференции в видеоформате по итогам года высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить», — отметил он.

В то же время, он подчеркнул, что вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.