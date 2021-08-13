Победить смородину

Особенно ценны ягоды смородины для консервирования. Из ягод черной и красной смородины варят различные варенья, джемы и компоты. Замороженные ягоды смородины могут храниться продолжительное время, не теряя своих ценных качеств. Не стоит также забывать о листьях и почках, особенно черной смородины. Летом их добавляют в чаи, а на зиму — сушат, чтобы потом добавлять в ароматные травяные напитки.

Рассказываем, как победить урожай смородины (или просто заготовить на зиму одну из самых полезных летних ягод).

Сделать мармелад

500 г смородины, 70 мл воды, 10 г агар-агара, 250 г сахара.

Смородину перебрать, удалить все веточки, помыть. Просушить на одноразовом полотенце. Измельчить ягоды блендером до однородной массы. Пюре засыпать сахаром, перелить в кастрюлю, нагревать на среднем огне, постоянно помешивая. Довести до кипения. Огонь убавить, варить 15 минут, помешивая. Агар-агар заварить по инструкции на упаковке. Чаще всего его нужно проварить в воде пару минут. В кастрюлю к смородине добавить агар-агар, варить 10 минут. Оставить массу, дать ей немного остыть. Еще горячую массу разлить по силиконовым формочкам (можно взять формы для маффинов, можно — для конфет). Оставить застывать на ночь в прохладном месте. Готовый мармелад извлечь из форм, можно нарезать на кусочки, посыпать кокосовой стружкой при желании.

Сварить компот

250 г смородины, 100 г сахара, щепотка лимонной кислоты, можно добавить 1-2 яблока, нарезанных на четвертинки, банка объемом 1 литр.

Ягоды перебрать, промыть, засыпать в стерилизованную банку. Залить банку кипятком, дать постоять 2 минуты. Потом воду слить в кастрюльку. Добавить сахар, лимонный сок. Дать закипеть и подождать, чтобы сахар растворился. Залить кипящим сиропом ягоды в банке. Закатать стерилизованной крышкой, перевернуть и остудить. Убрать в темное место.

Испечь пирог

500 г муки, 300 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 стакан сахарной пудры, соль. Для начинки: 500 г черной смородины, 3 яйца, 300 г сметаны, 100 г дробленого миндаля, 1 стакан сахара, 1 ст. л. картофельного крахмала.

Для песочного теста смешать размягченное сливочное масло, муку, яйцо, сахарную пудру и соль. Затем выложить тесто в форму для торта слоем 0,5 см. Сверху положить начинку, смешав желтки, белки, сметану, измельченный миндаль и сахар. Заготовку запекать в течение 30 минут при 170 ºС и остудить, чтобы пирог немного «опал». Яйца взбить с сахаром, добавить сметану. Положить крахмал и вымешать. На дно пирога выложить смородину. Залить сметанно-яичной массой. Запекать 20 минут до загущения сметанной массы. Подавать теплым с шариком мороженого, можно подавать холодным.

Приготовить желе

200 г черной смородины, 200 г малины, 300 г сахара, 4 ст. л. кукурузной муки.

Ягоды залить 0,5 л воды и варить 5 минут, потом протереть через сито. Ягодное пюре прогреть и добавить сахар. Кукурузную муку смешать с водой в однородную смесь и тонкой струйкой влить в горячее ягодное пюре. При непрерывном помешивании довести его до кипения, но не кипятить. Желе охладить, периодически помешивая, чтобы на его поверхности не образовалась пленка. Выложить желе в форму, охлаждать до загустения. Перед подачей оформить ягодами.

Поставить квас

5 л воды, 1 кг черной смородины, ½ палочки дрожжей, 1 ст. л. сахара.

В воду добавить сахар, вскипятить, остудить. Из смородины выжать сок, добавить в кипяченую воду. Дрожжи растереть с 1 ч. л. сахара, добавить к смеси и поставить ее на 2-3 дня в теплое место. Разлить квас по бутылкам, укупорить и хранить в прохладном месте.

Легендарный соус Камберленд

Этот соус достоин поистине королевского стола! Его изысканный вкус не оставит равнодушным никого. Фруктовый соус с цитрусовым ароматом придумал в Ганновере местный дворцовый повар на рубеже 18-19 веков. Готовили его специально к приезду в Германию герцога Камберлендского, и он пришелся по вкусу всем знатным особам, попробовавшим его.

В 1904 году рецепт соуса Камберленд был описан в большой поваренной книге французов под названием «Английская кухня». Именно с тех пор соус любим и почитаем в каждом доме аристократов. Со временем французский ресторатор Жорж Огюст Эскофье популяризовал соус и внедрил его в ресторанную практику, сделав доступным для всех гурманов высокой кухни.

Подается соус Камберленд в холодном виде и подходит для баранины, свинины и телятины. Камберленд отлично хранится в холодильнике в течение длительного времени. В некоторых вариантах рецепта можно заменить имбирь на тонко нарезанный лук шалот, а горчицу кайенским перцем (только в меньшем количестве из-за сильной остроты перца). Приготовить соус легко и в домашних условиях – все продукты доступны, а времени уйдет совсем немного – 10-20 минут.

Смородина красная, свежая – 150 г, сахар – 4 ст. л., вода – ¼ стакана, апельсиновый сок – свежевыжатый из 1/2 апельсина, лимонный сок – свежевыжатый из 1/2 лимона, цедра 1/2 апельсина, имбирь – 1-2 г, горчица – 1/2 ч. л., красное сладкое вино – 1 ст.л., сахарная пудра – 1 ч. л.

Засыпьте смородину сахаром, добавьте воду и уварите в течение 5-7 минуть. Готовую массу протрите через сито и оставьте до полного остывания и желирования. Теркой снимите цедру с лимона тонкими полосками. Также теркой тонко нарежьте имбирь. Влейте на сковороду сок лимона и апельсина, опустите цедру и протомите на медленном огне. Добавьте к цедре смородиновое желе, горчицу, вино, сахарную пудру и выпарите лишнюю жидкость. Снимите соус с огня и охладите. После застывания соус должен быть густоватым. При подаче соуса украсьте его апельсиновой цедрой.*

