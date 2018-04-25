Победитель конкурса атташе Литвы по культуре в Великобритании — У. М. Торнау

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Победителем конкурса на замещение должности атташе Литвы по культуре в Соединенно Королевстве стала доктор искусствоведения Ула Мария Торнау, сообщило в понедельник Министерство культуры.

В конкурсе участвовало четыре претендента.

У. М. Торнау в 2016 году получила в Вильнюсской художественной академии степень доктора искусствоведения, с 2007 года она работает в Центре современного искусства.

Победитель конкурса сможет приступить к работе в должности после получения личного удостоверения о надежности и одобрения МИД, срок полномочий атташе по культуре — три года.