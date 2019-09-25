Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Фото vilnius.lt

Стала известна архитектурная идея нового символа Вильнюса на горе Таурас.

Из предложенных на конкурс архитекторами всего мира почти 250 идей Национального концертного зала победителем объявлена идея, предложенная испанской командой «Arquivio architects».

Архитекторы предлагают на горе Таурас построить несколько отдельных частей здания, которые объединялись бы открытым цокольным этажом, созданным «зеленым коридором», в сооружении предусмотрены Большой и Малый концертные залы.

Фото vilnius.lt

В проект чутко вливается и территория Лютеранского сада, парк на горе Таурас.

Архитекторы удостоены премии в размере 60 тыс. евро. Международный конкурс вызвал огромный интерес – приняли участие 248 компаний архитекторов из США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и других стран.

Фото vilnius.lt

«Идея «Дома нации», сто лет тому назад выдвинутая патриархами нашего государства, постепенно становится реальностью. Воплощение «Дома нации» сегодня дает возможность воспринимать этот дворец как смычку между Республикой 18-ого года минувшего века и сегодняшней Республикой, как воплощение и прогресс преемственности. Очень хочется, чтобы этот дом воспринимался как открытый для всех и приглашающий всех, чтобы он стал местом умиротворения для людей разных поколений, взглядов, вкусов, объединяющим граждан Литвы в единое креативное пространство, где свой «Дом нации» мы создаем сообща», – говорит министр культуры ЛР Миндаугас Кветкаускас.

«Верю, что архитектура выбранного здания является уникальной, запоминающейся, вдохновляющей, и станет новым символом города – звучанием, вдохновением и отражением эпохи. Национальный концертный зал «Дом нации» для всех нас является одним из важнейших планируемых культурных объектов столицы. Спустя более 100 лет идея патриархов нации в жизнь претворим мы все. Здесь будут проходить впечатляющие культурные мероприятия мирового значения, это пространство может стать очагом европейской культуры», – говорит мэр города Рямигиюс Шимашюс.

Победителей объявил член жюри международного конкурса Ксандер Томас Вермюлен Виндсант (Xander Thomas Vermeulen Windsant), символические чеки вручил мэр Вильнюса. Второе место заняли французы «Fres architects and planners», третье – команда литовских архитекторов «Paleko archstudija». Призерам второго места вручена премия в размере 40 тыс. евро, третьего места – 20 тыс. евро. Четвертое почетное упоминание – «SMAR Architecture Studio» из Австралии.

«Оценивая работы, мы прекрасно понимали всю важность исторического момента для города Вильнюса, для международного жюри это была огромная ответственность и честь оценить идеи, поступившие на конкурс почти со всех уголков мира», – поделился впечатлениями член жюри Ксандер Томас Вермюлен Виндсант.

Как заметило жюри конкурса, проект победителей отличался тем, что здание чутко вливается в контекст и старое кладбище связывается с горой Таурас. Верхняя часть горы открывается для города и для реки, три объема и новые площади в проекте четко и сообразно передают тесную связь между городом и внутренними пространствами, а публичные пространства интерьера являются явственными и способствующими общению. Это ценные свойства для всех жителей Вильнюса и гостей города.

«Нынешнее здание будет заменено исключительным архитектурным объектом, создающим культурное пространство нового качества. Путем дробления объема здания авторам проекта удалось создать новые функциональные и визуальные связи между Лютеранским сквером и горой Таурас, и предложить новые возможности обзора нижней террасы Науяместиса и Старого города, а также сформировать новые общественные пространства. Очевидно, что авторов здания еще ждет долгая и ответственная работа, чтобы в итоге получился выразительный, современный и знаковый объект», – говорит Главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Согласно условиям конкурса, в новом здании будет большой зал вместимостью до 1,7 тыс. мест и малый зал на 500 мест, кафе, просторный вестибюль с видом на впечатляющую панораму города, а также помещения для другой разнообразной культурной деятельности. Намеченный бюджет услуг проектирования концертного зала и строительных работ составляет 52 млн. евро. В эту сумму включены все расходы, связанные с проектированием, строительством и оборудованием объекта, а также расходы, связанные с благоустройством участка.

Построенное 56 лет назад здание бывшего Дворца профсоюзов на горе Таурас вскоре будет снесено. Самоуправление приведет в порядок прилегающую к Концертному залу территорию, а также территорию возле Лютеранских садов – комплекс вильнюсского старого кладбища евангеликов. Общая стоимость проектов по благоустройству участков, вместе с помощью ЕС, составляет около 14 млн. евро.

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Жители и гости Вильнюса приглашаются увидеть все 248 архитектурных идей на выставке, посвященной Национальному концертному залу, выставка проходит в «Т-Парке» (ул. Пялясос 1) до 13 октября, с понедельника по пятницу 12–20 час., по выходным дням 10–17 час.

Информация vilnius.lt и ЛК