Почасовые трудовые затраты в Литве в первом квартале выросли на 12%

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Затраты на час труда в промышленности, строительной сферах и сфере услуг Литвы, включая индивидуальные предприятия, в первом квартале 2021 года, по сравнению с таким же периодом 2020 года возросли на 12%, а только на коммерческих предприятиях — на 10,3%.

За исключением влияния количества рабочих дней почасовые трудовые затраты за год выросли во всех секторах экономики, а наиболее значительно – в здравоохранении и социальной сфере (на 27,1%), в прочей сфере обслуживания (на 26%), в сфере искусства, развлечений и отдыха (на 15,8%), сообщил Департамнет статистики Литвы.