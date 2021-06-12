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Почасовые трудовые затраты в Литве в первом квартале выросли на 12%

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Затраты на час труда в промышленности, строительной сферах и сфере услуг Литвы, включая индивидуальные предприятия, в первом квартале 2021 года, по сравнению с таким же периодом 2020 года возросли на 12%, а только на коммерческих предприятиях — на 10,3%. 

За исключением влияния количества рабочих дней почасовые трудовые затраты за год выросли во всех секторах экономики, а наиболее значительно – в здравоохранении и социальной сфере (на 27,1%), в прочей сфере обслуживания (на 26%), в сфере искусства, развлечений и отдыха (на 15,8%), сообщил Департамнет статистики Литвы. 

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Наибольшее влияние на эти изменения оказало повышение минимальной заработной платы с 1 января этого года, изменения количества отпработанных работниками часов, выделенные государством субсии за простои, выплаченные увеличенные надбавки медикам, которые борются с COVID-19, а также другие причины. 

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