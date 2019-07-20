Почему миллионы людей планируют штурм Зоны 51

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Один из самых секретных военных объектов США, положивший начало многим теориям заговора, стал главным мемом на Западе.

Штурм одной из самых секретных американских военных баз Зоны 51, организованный для развлечения в социальных сетях, собрал более 1,7 миллиона участников. Секретность Зоны 51, существование которой власти признавали неохотно, сделала базу предметом многочисленных теорий заговора, в особенности об НЛО.

Поэтому организаторы штурма решили узнать «всю правду» о Зоне 51 и спасти инопланетян. Несмотря на шуточность штурма, в Пентагоне настроены решительно: в ВВС США заявили, что военные силы встанут на защиту базы.

Что такое Зона 51

Зона 51 — один из самых секретных военных объектов США. Долгое время про него ходило множество слухов и теорий, однако люди решили положить конец секретам правительства раз и навсегда.

База возникла в 1955 году с подачи авиаконструктора Келли Джонсона. Изобретатель самолета-разведчика Aquatone пролетал над ядерным полигоном, когда приметил заброшенный аэродром на солончаке Грум-Лейк в Неваде.

Приземлившись, он понял, что эта территория — «гладкая, как бильярдный стол» — идеально подойдет для испытательных полетов, которые, вероятно, и стали поводом для конспирологических теориях об инопланетных летательных аппаратах.

Предположения уфологов стали неотъемлемой частью американской культуры и неоднократно отражались в популярных фильмах, сериалах, играх и мультфильмах.

Базу частично рассекретили в 2013 году. ЦРУ заявило, что база предназначена для «испытания технологий и систем, критических для эффективности американской армии и безопасности Соединенных Штатов».

В июне 2015 года на встрече со школьниками глава NASA Чарльз Болден подтвердил существование Зоны 51, но отметил, что инопланетян или летающих тарелок на ней нет.

«Зона 51 существует. Но это не то, о чем думают люди. Я был в месте с таким названием и это обычный исследовательский центр. Я не видел там никаких инопланетян или космических кораблей», — заявил Болден на встрече со школьниками.

Сегодня Зона 51 не обнесена забором, к ней ведет пустынное шоссе SR 375, в 1996-м официально переименованное в Инопланетное. Проезд прегражден шлагбаумами, всюду — знаки, запрещающие проход и съемку, и датчики движения.

Штурм секретной базы

Начало всему движению положил небольшой паблик в Facebook, посвященный мемам под названием Shitposting cuz im in shambles.

27 июня его модераторы создали встречу «Штурмуем Зону 51: они не смогут остановить нас всех» и указали дату проведения — 20 сентября 2019 года. Сейчас к штурму готово более 1,7 миллиона пользователей, еще 1,3 миллиона обдумывают свое участие.

Цель штурма базы — попасть предполагаемые подземные бункеры базы, чтобы подтвердить или опровергнуть существование инопланетян. Уфологи и другие конспирологи уверены, что в бункерах Зоны 51 правительство тщательно скрывает представителей иноземных рас, сбитые и потерпевшие крушения НЛО.

Участники события разработали собственную стратегию штурма, по которой все участники должны разделиться на три группы: основную группу штурмующих, силу которым будет придавать энергетический напиток Monster Energy, а также метателей камней и батальоны Наруто, которые будут забегать к базе с флангов.

Пентагон пригрозил армией

В своем посте автор стратегии штурма, на всякий случай обратился к властям США и уточнил, что это шутка. Он отметил, что не несет ответственность, за тех, кто действительно решит пойти на захват Зоны 51.

«Зона 51 — это не объект для изучения инопланетян, а полигон для тренировки солдат США. И если будет нужно, военные силы страны встанут на его защиту», — ответила представитель ВВС США Лора Макэндрюс.

Издание LiveScience напоминает, что руководство секретного объекта разрешает военным применять оружие против непрошеных гостей и штрафовать их.

Так, например, в 2014 году на территорию базы свернул внедорожник с туристами. Пассажиров оштрафовали на 650 долларов с человека, а водителю в судебном порядке запретили проводить туры в Неваде на несколько лет.