«Почему мы пытаемся спрятаться за ширмой истории?»

Робертас ДАРГИС

Глядя на счастливые лица людей по поводу 30-летия Балтийского пути, я задавал вопрос: сколько же из них задумались о своих целях в жизни на ближайшие 30 лет, какие личные цели они ставят перед собой в жизни, спрашивают ли себя, что должны сделать, чтобы осуществить свою мечту? Ведь только думая о самостоятельной деятельности, человек задумывается и о том, что можно проделать сообща с другими людьми.

Мы – творческое общество энтузиастов. Как красиво и изобретательно вспоминаем и отмечаем свои исторические даты – тысячелетие, столетие, тридцатилетие… С энтузиазмом собираемся под знаменами, но наше единство и заканчивается одновременно с праздником. Мы расходимся каждый своим путем, погружаемся в свою повседневность до следующего календарного или исторического коллективного пробуждения.

Я уважаю нашу историю. Но задумываемся ли мы над тем, что, прославляя только свое прошлое и не говоря о будущем, мы стоим на месте или движемся вперед только по инерции. Кто-нибудь на фоне наших исторических праздников слышал хотя бы одну дискуссию о нашем будущем, о месте человека в государстве? Мы стремились к независимости, потому что она является основой для свободного и ответственного человека жить и осуществлять свои цели. Такие люди и становятся ядром сильного общества, определяют направление движения самого государства. Тридцать лет назад нас объединило стремление к независимости и свободе. Но говорим ли мы об идее и цели, которые стали бы основой самостоятельной деятельности каждого человека и объединения нашего государства? Я говорю не о праздничных символах, а о цели. Мы забываем старую как мир истину, что прошлое и настоящее – это только средство для достижения нашей будущей цели. Иногда кажется, что мы прячемся за ширмой истории, чтобы не думать о будущем, не говорить о вызовах, которые должны преодолеть, потому что, если у человека есть большие мечты и цели, то надо вложить много сил, труда и терпения, чтобы их осуществить. А это не так просто.

Остался в памяти ответ одного из организаторов Балтийского пути на вопрос, удастся ли еще раз создать такой же Балтийский путь: «Суть заключается в том, что событие такого масштаба, как Балтийский путь, может состояться только тогда, когда у людей будет единая цель. Сегодня в Литве этого нет. Даже если бы мы придумали три какие-нибудь цели, они не объединили бы всех людей. Возможно, это произошло бы в случае опасности, но пока этого нет и, может быть, никогда не будет. Словом, должна быть цель».

Наглядным подтверждением этих слов является состоявшаяся несколько лет назад акция «Идея для Литвы». Мы выбрали три идеи, под звуки фанфар руководители Литвы торжественно их огласили, символически были собраны подписи… Но дальше мы не продвинулись – еще один красивый праздник без продолжения. Почему? Думаю, что проблема заключается не в нехватке идей, а в недостатке лидеров и их готовности пожертвовать собой во имя осуществления идеи.

Вспоминаю слова Черчилля: «Чтобы зажечь людей, надо прежде всего самому гореть. Чтобы заплакали другие, слезы должны появиться у самого человека. Чтобы убедить других, надо прежде всего поверить самому». А сколько сегодня у нас политиков и лидеров общества, которые не думали бы о своих рейтингах, о своем желании понравиться всем людям и отождествлять себя со своим государством?

Легко ли осуществляется такая цель в Литве? Думаю, что нет. Почти десять лет я пытаюсь сплачивать предпринимателей, чтобы, объединившись, мы могли говорить о будущем государства, о своих проблемах, могли бы инвестировать в развитие предпринимательства, творчества молодежи. На встрече предпринимателей я всегда говорю о том, что мы не должны думать только о себе, должны чувствовать ответственность за наше общество, чтобы оно менялось, было сильным и открытым для перемен. К сожалению, есть еще отдельные предприниматели и организации с синдромом хуторянина и задают только один примитивный вопрос – а что я получу с этого?

Наш народ с трудом принимает изменения, мы очень инертно движемся в их сторону. Вспомним, когда в мире уже полным ходом проводилась первая промышленная революция, строились железные дороги, проводились другие преобразования, в Литве с трудом люди привыкали к металлическому лемеху. Придерживаясь своих традиций и установок, мы и сейчас с трудом принимаем происходящие изменения и вызовы. Иногда кажется, что мы пытаемся спрятаться и подождать, пока бури технологий и глобализации, охватившие весь мир, пройдут стороной и не коснутся нас. Мы хотим чувствовать себя в безопасности и жить спокойно. С трудом приходит понимание того, что, только идя нога в ногу с мировыми тенденциями, изменяясь, принимая технологические перемены и пользуясь ими, мы можем сказать, что являемся самостоятельными, ответственными за себя людьми.

На мой взгляд, вот этой ответственности мы больше всего стараемся избегать. Мы стремились к свободе, боролись за нее, но вместе с независимостью приходит еще одно слагаемое – ответственность. Вот тут-то и начался долговременный флирт – мы думаем, что политики могут создать наше благосостояние и желаемый мир. Спасители, стремящиеся к власти, все обещают нам светлый завтрашний день и справедливое распределение, а мы, избегая принимать эту ноту, охотно делегируем им всю ответственность за наше будущее. А когда спустя 4-5 лет начинаем унывать от того, что спасители, которым мы поверили, нас разочаровали и вновь оставили нас у разбитого корыта, мы с трудом признаем, что сами глупцы, выбрали не того политика, не воспользовались случаем и не движемся вперед. И тогда мы кричим, что все вокруг виноваты, и по традиции самыми виноватыми остаются те, кто благодаря своей смелости и действиям самостоятельно продвинулся вперед и ушел от нас.

Возможно, кто-то будет говорить, что у нас молодая демократия, что нашему обществу еще нужно время для созревания. Думается, что 30 лет независимости – это достаточный срок для того, чтобы утвердиться. За это время мы нарастили немалые экономические мышцы, а как с изменениями мышления, ответственностью? Ведь за эти годы мы могли воспитать новое поколение лидеров, но, как показывает современная ситуация с политическими партиями, сильных лидеров и ответственной элиты у нас все еще нет, пробиваются только их первые ростки.

С приближением очередных выборов в Сейм мы вновь будем искать новых спасителей, а, может быть, доверимся тем, кто уже не одну каденцию «трудится» в Сейме, кому важен процесс и пребывание, а не результат. Сможем ли мы по достоинству оценить людей, у которых есть смелость говорить не то, что мы хотели бы слышать, а то, что все мы должны сделать, а главное, что должен сделать каждый из нас? Мы не должны забывать, что настоящий лидер, который хочет не только пройти в Сейм или занять иной пост, но и сделать что-то конкретное, должен не только смотреть за горизонт и обозначить свои цели, но и сам в них поверить и знать, как эти цели осуществить.

Символично, что в год выборов мы будем отмечать 30-летие восстановления независимости Литвы. Может быть, наконец-то мы оценим пройденный путь, начнем смотреть вперед и зададим себе вопрос: а что будет дальше, по какому пути мы пойдем, что каждый из нас может сделать на благо общества? Никакой лидер волшебной палочкой не изменит нашего будущего, если мы сами не захотим перемен и движения вперед, если мы не будем думать о своих целях, о будущем общества, об ответственности. Надо только сесть и хорошенько подумать. У каждого человека своя миссия. Эти миссии должны быть различными. Это зависит от того, чему человек хочет научиться в этой жизни, какую ношу он готов возложить на свои плечи. У него должно быть святое желание что-то создать, двигаться вперед и, конечно, посвятить себя этому. Если у человека нет никакой страсти, то он не сможет создать того, что было бы ценно для другого человека.

Робертас ДАРГИС, президент Конфедерации промышленников Литвы