Почему не вывозят мусор

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Недавно жителям Вильнюса компания «Вильнюсский администратор системы отходов» (VASA) разослала оповещения с просьбой не забыть оплатить за услуги по вывозу.

С ухудшением погодных условий компания вновь обратилась к жителям с просьбой убрать снег и посыпать дороги, ведущие к контейнерам, чтобы к ним могли подъехать мусоровозы. Чаще всего такое бывает только в садоводческих товариществах и в районах индивидуальных домов.

Эта просьба компании не касается жителей многоквартирных домов. Здесь сталкиваются с иными проблемами — подъезд к контейнерам часто заставляют машинами. Поэтому водителей просят соблюдать правила и не оставлять автомобили в неположенном месте.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt