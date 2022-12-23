Почему растут цены на продукты?

После того как Совет по конкуренции выявил картельный сговор между компаниями, торгующими лекарствами, социал-демократы призвали надзорные органы внимательнее следить за торговлей продуктами питания, цены на которые необъяснимо растут, хотя экономисты говорят, что инфляция уже выдыхается.
«Кажется, что торговцами овладела жадность, которая толкает народ Литвы в нищету и отчаяние», — предупреждает социал-демократ Раса Будбергите, заместитель председателя Комитета Сейма по аудиту.
Депутат не удовлетворена реакцией Минфина на ее обращение, в котором она просила разобраться, почему цены на продукты питания на прилавках литовских магазинов продолжают расти, хотя экономисты говорят, что рынок сырья стабилизируется.
«Страусиная политика» правительства, заключающаяся в том, чтобы наблюдать и ничего не делать, — непростительна. Ведь речь идет не о предметах роскоши, а о повседневных продуктах первой необходимости, которые люди уже не могут себе позволить. Нам нужно выяснить, почему цены на продукты питания в Литве растут так быстро по сравнению с другими европейскими странами», — считает Р. Будбергите.
Ее удивляет предыдущее решение Совета по конкуренции не выяснять, заключают ли торговцы в цепочке поставок продуктов питания вместе с переработчиками картельные соглашения, которые могут привести к чрезвычайно высоким ценам на продукты питания.
«Если нет доказательств недобросовестной конкуренции, то, возможно, для начала можно было бы выяснить, что следует предпринять для того, чтобы в продовольственной цепочке было больше конкуренции, чтобы цены снижались и не возникало вопросов о необоснованной прибыли?» — спрашивает Р. Будбергите.
Комментируя ответ Минфина о том, что «оценка динамики цен на продовольствие не входит в прямую компетенцию министерства», Р. Будбергите говорит, что не понимает такой «отписки». «Влияние стремительного роста цен на доходы населения и государственные финансы также входит в компетенцию Минфина. Безответственно говорить, что Минфин (и министр) не имеет к этому никакого отношения», — считает политик.
Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, заместитель председателя Комитета по экономике Сейма, критикует «спящие» службы надзора за рынком и предлагает искать причины повышения цен в политике правительства. «Даже экономисты банков уже предупреждают: если и в следующем году рост цен на продукты питания в Литве не прекратится, наши цены будут выше, чем в среднем по Евросоюзу. По ценам на продукты мы опережаем Нидерланды и Великобританию», — отмечает Г. Палуцкас.
«Переработчики и торговцы пользуются своим монопольным положением в цепочке поставок продуктов питания. Применяемые ими наценки вызывают много вопросов. Цены «подогревает» и политика правительства, которая приводит к сокращению в Литве сельскохозяйственного производства, а также местной продукции. Если бы мы производили больше продуктов в Литве, цены были бы другими. Правительство упорно сопротивляется введению льготного НДС на продовольствие. В Польше все наоборот, и это сказывается на ценах в Литве. Дожили: литовские продукты за границей дешевле, чем в Литве», — сетует парламентарий.
Раса Будбергите, социал-демократ, заместитель председателя Комитета Сейма по аудиту