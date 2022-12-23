Почему растут цены на продукты?

Депутат не удовлетворена реакцией Минфина на ее обращение, в котором она просила разобраться, почему цены на продукты питания на прилавках литовских магазинов продолжают расти, хотя экономисты говорят, что рынок сырья стабилизируется.

«Страусиная политика» правительства, заключающаяся в том, чтобы наблюдать и ничего не делать, — непростительна. Ведь речь идет не о предметах роскоши, а о повседневных продуктах первой необходимости, которые люди уже не могут себе позволить. Нам нужно выяснить, почему цены на продукты питания в Литве растут так быстро по сравнению с другими европейскими странами», — считает Р. Будбергите.

Ее удивляет предыдущее решение Совета по конкуренции не выяснять, заключают ли торговцы в цепочке поставок продуктов питания вместе с переработчиками картельные соглашения, которые могут привести к чрезвычайно высоким ценам на продукты питания.

«Если нет доказательств недобросовестной конкуренции, то, возможно, для начала можно было бы выяснить, что следует предпринять для того, чтобы в продовольственной цепочке было больше конкуренции, чтобы цены снижались и не возникало вопросов о необоснованной прибыли?» — спрашивает Р. Будбергите.

Комментируя ответ Минфина о том, что «оценка динамики цен на продовольствие не входит в прямую компетенцию министерства», Р. Будбергите говорит, что не понимает такой «отписки». «Влияние стремительного роста цен на доходы населения и государственные финансы также входит в компетенцию Минфина. Безответственно говорить, что Минфин (и министр) не имеет к этому никакого отношения», — считает политик.

Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, заместитель председателя Комитета по экономике Сейма, критикует «спящие» службы надзора за рынком и предлагает искать причины повышения цен в политике правительства. «Даже экономисты банков уже предупреждают: если и в следующем году рост цен на продукты питания в Литве не прекратится, наши цены будут выше, чем в среднем по Евросоюзу. По ценам на продукты мы опережаем Нидерланды и Великобританию», — отмечает Г. Палуцкас.

«Переработчики и торговцы пользуются своим монопольным положением в цепочке поставок продуктов питания. Применяемые ими наценки вызывают много вопросов. Цены «подогревает» и политика правительства, которая приводит к сокращению в Литве сельскохозяйственного производства, а также местной продукции. Если бы мы производили больше продуктов в Литве, цены были бы другими. Правительство упорно сопротивляется введению льготного НДС на продовольствие. В Польше все наоборот, и это сказывается на ценах в Литве. Дожили: литовские продукты за границей дешевле, чем в Литве», — сетует парламентарий.

Раса Будбергите, социал-демократ, заместитель председателя Комитета Сейма по аудиту