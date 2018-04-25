Почетная докторская степень — М. Паулаускасу

Фото www.lsu.lt

В день своего 85-летия Литовский спортивный университет (LSU) присвоил почетную докторскую степень легендарному баскетболисту Модестасу Паулаускасу. «Целых четверо Паулаускасов закончили этот университет. Мой брат Эммануил, сыновья Нериюс и Модестас учились здесь, и я закончил его в 1971 году», — процитировали М. Паулаускаса в сообщении университета.

В течение своей педагогической карьеры М. Паулаускас постоянно сотрудничал с преподавателями и учеными университета, читал лекции, вел семинары, проводил совместную подготовку и обменивался опытом. В настоящее время он помогает в подготовке магистров спортивного образования.

Детство и юность

Будущий легендарный баскетболист Модестас Паулаускас родился 19 марта 1945 года в небольшом городке Кретинга на западе Литвы. Нетрудно догадаться, что детство, пришедшееся на тяжелые послевоенные годы, отнюдь не было беззаботным. Но, наверное, есть что-то такое в теории о влиянии событий на судьбы людей. Парень, родившийся в год победы над фашизмом, просто обязан был стать победителем. Характер у будущей звезды баскетбола всегда был на редкость спокойным и выдержанным.

Баскетболом Паулаускас увлекся, будучи учеником средней школы. На первую тренировку в школьную секцию его привел старший брат. Модестас посмотрел, как играют другие, и понял, что это именно то, чем он хочет заниматься. Успехи не заставили себя долго ждать. Буквально через пару лет он уже выступал за взрослую сборную Клайпеды, в составе которой стал чемпионом республики 1962 года. Тогда-то он и привлек внимание специалистов, продемонстрировав не по годам зрелую игру.

Фото Wikipedia.org

Уже в восемнадцать лет Модестас становится игроком основного состава «Жальгириса». Конечно это был еще не тот «Жальгирис» в котором будут потом блистать такие звезды, как Арвидас Сабонис и Вальдемарас Хомичюс, но уже тогда литовские баскетболисты не были «мальчиками для битья» и достойно выступали в чемпионатах СССР. Едва надев зеленую майку, новичок стал лидером команды. Его самоотверженная игра подкупила болельщиков, воодушевляла партнеров и вызывала интерес тренерского штаба сборной.

Лидер и капитан сборной страны

Впервые в составе сборной СССР Модестас вышел на площадку в возрасте 20 лет и сразу стал одним из ее лучших игроков. Середина 60-х — время начала «золотого века» в истории советского баскетбола. С 1965 по 1971 год ребята четыре раза подряд выигрывают чемпионат Европы, причем вклад Паулаускаса в успехи команды был огромен. Достаточно сказать, что на своем первом первенстве континента вчерашний дебютант национальный команды был признан самым ценным игроком турнира.

Перед чемпионатом Европы 1969 года наставник сборной СССР Александр Яковлевич Гомельский доверяет Паулаускасу капитанскую повязку, и никому даже в голову не пришло усомниться в справедливости этого решения.

Впрочем, Модестас и не давал поводов упрекнуть себя. Действуя на позиции легкого форварда, Паулаускас отличался отменной игрой на обеих сторонах площадки. Для него не составляло особого труда защищаться против превосходящего его в габаритах соперника, выиграть подбор у высоких оппонентов, разогнать атаку в быстром прорыве и завершить ее точным броском со средней дистанции. Одним словом – Модестас умел на паркете абсолютно все и был надежным помощником в нападении основного снайпера сборной Сергея Белова, с которым был особо дружен вне площадки.

Главное достижение в карьере Паулаускаса – победа на Олимпийских Играх 1972 года. Несмотря на то, что Модестас едва успел восстановиться к началу турнира после травмы, его место и статус в команде не подвергались сомнениям. В то время позиции литовского баскетбола в Советском Союзе еще не были так сильны, как это проявилось в середине 80-х. Модестас был единственным литовцем в сборной, но его личный авторитет был настолько высок, что он сумел сплотить вокруг себя игроков разных национальностей и стал незаменимым помощником Владимира Петровича Кондрашина, возглавлявшего в то время сборную.

Это было невероятно трудно, но они сделали это. На играх 1972 года сборная СССР совершила невероятное, и впервые в истории оставила баскетболистов США без золотых олимпийских медалей.

Достижения

Модестас Пауласкас – заслуженный мастер спорта СССР (1967), олимпийский чемпион (1972), бронзовый призер Олимпийских игр (1968), двукратный чемпион мира (1967, 1974), бронзовый призер чемпионата мира (1970), четырехкратный чемпион Европы (1965, 1967, 1969, 1971), бронзовый призер чемпионата Европы (1973), чемпион Универсиады (1970), серебряный призер Универсиады (1965), чемпион Европы среди юниоров (1964), бронзовый призер чемпионатов СССР (1971, 1973), самый ценный игрок чемпионата Европы (1965). В качестве тренера юношеской сборной СССР: чемпион Европы (1981), бронзовый призер (1977) юношеского чемпионата Европы.

Выступал за баскетбольную команду «Жальгирис» (Каунас, Литовская ССР) (1962-1976). Капитан сборной СССР (1969-1974).

Тренер (1977-1979) и старший тренер юношеской сборной СССР (1979-1989), тренер сборной юниоров Анголы (1979), главный тренер БК «Жальгирис» (Каунас, Литва) (1991), директор спортивной школы (г. Йонишкис, Литва) и тренер одноименной баскетбольной команды, тренер юниоров в г. Краснознаменске (Россия, с 2005 г.). Старший преподаватель кафедры физвоспитания Каунасского политехнического института. Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью «За заслуги перед Калининградской областью» (2009), почетным знаком «За укрепление связей между Россией и Литвой в области спорта (2006).

Подготовлено по сообщениям СМИ