Почта США может прекратить работу в любой момент

Почтовая служба США (USPS) может прекратить работу в любой момент из-за нехватки государственного финансирования. Как выяснилось, USPS не получит финансовой помощи из антикризисных $2.2 трлн. Вместо этого глава Департамента казначейства (Treasury Department) Стивен Мнучин предложил Почтовой службе на время занять у государства $10 млрд.

USPS, напомним, с 1980-х годов является квазигосударственным учреждением. Она не получает финансирование из бюджета, который формируется за счёт налогов жителей США, а использует собственную прибыль для покрытия дополнительных расходов. Эта модель какое-то время работала эффективно, однако с расцветом частных почтовых компаний вроде UPS и FedEx прибыль USPS начала снижаться. При этом служба продолжала платить работникам многочисленные льготы.

Дефицит бюджета USPS начал стремительно расти в 2006 году, и сегодня приближается к отметке в $10 млрд. Иными словами, Мнучин предлагает службе взять в кредит сумму, которая нужна не на продолжение работы, а на покрытие уже существующих убытков.

Трамп и Мнучин считают, что USPS необходимо обанкротить, приватизировать и продать в частные руки. В таком случае стоимость почтовых услуг может взлететь до небес. Новый владелец может повысить стоимость пересылок до уровня UPS и FedEx, а это, в свою очередь, приведёт к росту расходов бизнесов и частных лиц.

Демократы в Конгрессе хотят модернизировать USPS и обнулить её долги. Для этого, однако, потребуются дополнительные десятки миллиардов долларов, которые не хотят выдавать Трамп и Мнучин.

В разгар коронавирусной эпидемии объём отправлений USPS снизился почти на 30.00%. Тем не менее, многие жители США жалуются, что почта идёт долгими неделями. Covid-19 разрушил многие логистические цепочки по отправке конвертов и посылок.