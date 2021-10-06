Почти 1000 призывников начали службу в армии Литвы

Фото kariuomene.lt

4-5 октября почти 1000 призывников начали службу в Вооруженных силах Литвы.

Более 500 из них решили пройти службу по своему желанию, 370 захотели пройти службу в порядке приоритетности, 64 юношей были призваны в армию в принудительном порядке, сообщается на сайте kariuomene.lt.

Девятимесячную службу молодые люди начнут в частях Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы, ВВС и Совета по обучению и доктрине. Все призывники начнут службу с прохождения базового военного курса, позже начнется этап подготовки специалистов, и, наконец, коллективное обучение, в ходе которого они будут учиться выполнять тактические задачи в составе своего подразделения, отмечается в сообщении Вооруженных сил Литвы.

По окончании девятимесячной постоянной обязательной начальной военной службы молодые люди смогут продолжить свою службу в Литовской армии в качестве профессиональных военнослужащих, а те, кто не захочет продолжить свою службу, пополнят военный резерв.

Всего с начала и до конца этого года планируется призвать в армию около 3800 молодых людей.

Информация Вооруженных сил Литвы