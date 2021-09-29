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Почти 30 млн женщин — жертвы современного рабства

Nuotrauka pixabay.com

В мире жертвами современного рабства являются 29 миллионов женщин и девочек. Об этом заявила соучредительница организации по борьбе с рабством Walk Free Грейс Форест на выступлении в ООН.

Каждую 130-ую женщину и девочку сейчас принуждают к труду или браку, либо же затягивают в долговую кабалу или домашнее рабство. От проблемы страдает больше женщин, чем население Австралии.

«Реальность такова, что сегодня в рабстве живет больше людей, чем когда-либо в истории человечества… Самые уязвимые люди в мире еще больше столкнулись с практикой современного рабства из-за COVID-19», — сказала Форест.

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Ее организация определяет современное рабство как «систематическое лишение человека свободы, когда один человек используется другим для личной или финансовой выгоды».

Доклад Walk Free свидетельствует, что женщины составляют 99% всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% всех жертв принудительного брака и 58% всех жертв принудительного труда.

Форест призывала транснациональные корпорации к прозрачности и подотчетности в рамках борьбы с рабством.

«Мы знаем, что женщины и девочки сталкиваются с беспрецедентным уровнем эксплуатации и принудительного труда в цепочках поставок товаров, которые мы покупаем и используем каждый день — одежды, кофе, техники», — подчеркнула спикер.

korrespondent.net

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