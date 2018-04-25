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Почти 90 тыс. зрителей увидели литовскую оперу на Венецианской биеннале

Фото Министерства культуры ЛР

87 тыс. зрителей посетили оперу-перформанс «Солнце и море (Марина)» в Литовском павильоне на Венецианской биеннале искусств, сообщили создатели.

По их словам, за шесть месяцев работы павильона над проектом работали 159 человек: певцы, звукорежиссёры, ассистенты по музыке и сцене, гиды павильонов, техники и др.

51 исполнитель из Литвы, Италии, Бразилии, США, Великобритании, Испании, Германии, Греции и других стран воплотили 13 оперных персонажей.

Около 2,5 тыс. посетителей из полусотни стран воспользовались возможностью, чтобы самими стать частью произведения — не наблюдая за оперой сверху, а сами становясь «отдыхающими», лежащими на постановочном пляже.

«Опера-перформанс «Солнце и море (Марина)» звучала в течение 49 дней, по восемь часов непрерывно — в общей сложности 398 часов», — сказала комиссар павильона Раса Антанавичюте, рассматривая показа постановки на биеннале.

По словам создателей павильона, из 36 тонн привезённого в Венецию песка две тонны «ушли» с посетителями, а оставшийся песок был использован для новой детской игровой площадки в Джюдеке и выравнивания местности на острове Сан-Эразмо.

Планируется, что в ближайшие несколько лет эту работу литовцев увидят зрители Норвегии, Швеции, Испании, Швейцарии, Исландии, Великобритании, США, России, Австралии и других стран.

Ожидается, что работа в 2020 году будет показана и в Литве.

Представленная с начала мая до конца октября на биеннале работа мастеров сцены Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапялите впервые в истории страны удостоилась награды «Золотым львом».

В «Солнце и море (Марина)» создатели оперы исследуют темы изменения климата, телесности, экологии и потребительства. Зрители имели возможность наблюдать за исполнителями, лежащими на песчаном пляже и поющими в течение восьми часов.

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