Почти детективная история

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В США обнаружено произведение мастера оптического искусства Казиса Варнялиса Quiz, которое почти 50 лет считалось пропавшим, сообщил Литовский национальный музей.

Как сообщает музей, произведение известного художника, созданное в 1973 году, пять лет хранили американские коллекционеры, сами того не зная.

До этого картина необычной формы была найдена рядом с мусорным контейнером.

То, что работа принадлежит известному художнику, американцы поняли только через несколько недель и поделились этой историей на платформе Instagram.

Запись в социальной сети заметила искусствовед музея Айсте Бимбирите-Мацкявичене.

«История нахождения этой картины — настоящая неожиданность, «квиз», головоломка, иначе и не назовешь», – отметила специалист.

Она утверждает, что обнаруженное произведение в 1974 году выставлялось на персональной выставке К. Варнялиса в Милуоки.

«Эта работа представляет чикагский период художника, считающийся «золотым», то есть 70-80-е годы творчества», – отметила искусствовед.

В Вильнюсском музее К. Варнялиса можно увидеть похожую работу художника – созданную в 1996 году.

По утверждению музея, стоимость Quiz может превышать 10 тыс. евро. Неясно, как произведение такого объема оказалось рядом с мусорным контейнером в Чикаго.

Американцы пока не намереваются продавать картину, однако рассматривают возможность ее одолжить, однако произведение еще должно быть реставрировано.

Дом-музей К. Варнялиса, находящийся в Вильнюсской ратуше, учредил сам мастер. В музее хранятся работы художника, собранная им коллекция произведений искусства, книг и географических карт Западной Европы, Литвы и Азии XV-XX веков.

Информация «ЛК», BNS