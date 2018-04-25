Почти как в Праге

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В Чехии говорят, что самые точные часы — это желудок. И гостившие там подтверждают — гуляешь, бывало, по Праге, а он, родимый, то и дело сообщает: «Пора подкрепиться!» И отказаться невозможно. Потому как чехи кормят вкусно.

Умные люди перед поездкой в эту страну худеют — кушать там приходится много и основательно. Впрочем, что значит — приходится?! Зайдешь в ресторанчик, втянешь носом ароматы, несущиеся с кухни, и тут же соглашаешься с желудком: пора! Начать можно с салатов (мы предлагаем традиционный влашский, название которого, как говорят, пошло от Влашского монетного двора). Правда это или нет, не суть. Важно то, что салатик этот — истинное сокровище. Сытный, плотный, нежный. Готовится на раз-два-три, поедается столь же быстро. Продолжить можно рыбкой — ее, правда, в чешской кухне не так много. За главного почитается карп, мягкий и жирный, как карикатурный буржуй, но если вы желаете иного, подадут треску или семгу (и та и другая отлично разжигают аппетит!). Следующим стоит выбрать мясное блюдо. Благо с ними в чешской кухне полный порядок. Единственная проблема — определиться с выбором. А это, знаете ли, не так уж просто — свичкова, свиные ребрышки в меду, гуляш, утка с капустой, вепрево колено… Ох, знающие толк мясоеды, услышав эти слова, чувствуют себя у врат кулинарного рая. Потому как свичкова — не что иное, как мягкая, в окружении подливы, нашпигованная салом вырезка говядины со сметаной и кнедликами. Острый пламенный гуляш можно съесть вместе с посудой — его частенько подают в горшке из хлеба. Ребрышки хороши во всех частях света, но в чешских есть особая прелесть: они сочные, жирные и совершенно золотые. Сладкая королева — утка в сопровождении пряной капусты томит едоков ожиданием, но полностью его оправдывает: она великолепна! Что же касается вепрева колена, то первое, что оно требует, — хорошей компании, ибо одолеть его в одиночку невозможно.

Запивать всю эту красоту можно и нужно пивом — чешское считается одним из лучших в мире (хотя чехи непременно вас поправят: «Оно лучшее, пане, лучшее!»). Пьют его много и охотно. Приговаривая: «Жажда хороша лишь тем, что существует пиво» — и укоряя чрезмерно нудных трезвенников: «Задумайся над собой, если не видишь пиво перед собой!»

Тех, кто не сумел держать себя в руках и слишком увлекся пенным напитком, спасет горячий супчик. Их в чешской кухне много — всяких и разных. Но лучшим воскрешающим и оживляющим считается суп чеснечка. Легкий, жгучий и с легкостью возвращающий твердый взгляд на окружающую действительность.

Ну а теперь приступим к десертам (если, конечно, в вашем желудке осталось для них место). Их в чешской кухне тоже много: нежнейшие слоеные штрудели, сладкий вариант кнедликов, калачи с фруктами, палачинки (сладкие блинчики с восхитительными начинками), трдло — вкусная трубочка из слоеного теста, «Горячая любовь» — ванильное мороженое с подогретым малиновым сиропом, ну и, наконец, клецки. Мы предлагаем творожные, со сливами внутри — готовятся просто, помнятся долго. И это, согласитесь, лучшая рекомендация.

Печено вепрево колено

Рулька свиная — 1,5-2 кг, пиво темное — 1 л, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., гвоздика — 3 шт., чеснок — 0,5 головки, перец душистый горошком — 0,5 ч. л., тмин — 1 ч. л., корень петрушки — 1 шт., мед — 1 ст. л., горчица — 1 ст. л., соль, перец черный молотый.

Рульку вымыть, очистить ножом, обсушить бумажным полотенцем. Овощи вымыть, обсушить, очистить. Выложить рульку в небольшую глубокую кастрюлю. Добавить крупно нарезанную морковь, разделенную на 4 части луковицу, чеснок, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и залить пивом так, чтобы оно покрывало рульку до половины. Влить немного воды, хорошо посолить, поставить на плиту и варить под крышкой на малом огне 1 час. Добавить корень петрушки, тмин, перевернуть рульку и варить еще 60 минут. Смешать мед и горчицу. Отваренную рульку выложить в форму для запекания, смазать со всех сторон медово-горчичным соусом, посолить, поперчить, влить в форму немного бульона. Запекать 50-60 минут в духовке, разогретой до 180 °С, каждые 10 минут смазывая соусом. Подавать с тушеной капустой и бокалом холодного пива.

Влашский салат

Говядина — 100 г, ветчина — 100 г, огурцы соленые — 200 г, яблоки очищенные — 100 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., зеленый горошек — 1 банка, петрушка — 2 веточки, майонез, соль.

Отварить говядину, картофель. Яйца сварить вкрутую. Огурцы вымыть. Картофель и яйца очистить. Нарезать все ингредиенты соломкой толщиной 3х3 мм и длиной примерно 2,5-3 см. Петрушку вымыть и измельчить. Все перемешать, добавить зеленый горошек и майонез, посолить, сформировать порции и подавать.

Чешский гуляш

Говядина — 500 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 50 г, паста томатная — 70 г, бульон говяжий — 1 литр, хлеб бородинский — 1/2 буханки, чеснок — 1 головка, пиво светлое — 60 мл, майоран, тмин, паприка, соль, перец черный молотый.

Лук мелко нарезать и обжарить в кастрюле на растительном масле до золотистой корочки. Мясо нарезать, отправить к луку и обжаривать в течение нескольких минут. Влить 30 мл пива, перемешать, добавить томатную пасту и жарить в течение 5 минут. Добавить к мясу соль, перец, мелко нарезанный чеснок, тщательно перемешать, влить бульон и поставить на медленный огонь. Хлеб размочить в воде, отжать, протереть через дуршлаг, высыпать в кипящий гуляш и снова перемешать. Добавить тмин и майоран, варить без крышки в течение 1-1,5 часа, периодически помешивая. За 10-15 минут до конца добавить еще 30 мл пива. Подавать с кнедликами.

Тартар из лосося с авокадо

Филе лосося — 170 г, авокадо — 1/4 шт., лук-шалот — 2 шт., лимоны — 1/2 шт., оливки красные — 2 ст. л., масло оливковое, соль морская, перец черный свежемолотый, эстрагон — 3 веточки.

Лосось положить в морозильную камеру на 15 минут. Эстрагон измельчить в ступке с добавлением 1 ст. л. масла. Рыбу нарезать маленькими кубиками, смешать с нарезанным шалотом и цедрой лимона, сбрызнуть 0,5 ч. л. оливкового масла, посолить и поперчить по вкусу. В формовочное кольцо для тартара уложить нарезанный кусочками авокадо, сбрызнуть лимонным соком, вторым слоем уложить измельченные оливки, третьим — лосось. Снять кольцо, украсить тартар кусочками авокадо и подавать с эстрагоновым маслом.

Утка с квашеной капустой

Утка — 2 кг, капуста, квашенная со свеклой — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., изюм — 150 г, чернослив — 150 г, морковь — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, тимьян — 2-3 веточки, лавровый лист — 2 шт., соль, перец.

Со спины тушки срезать жир и кожу, тушку положить в кастрюлю, залить 1 л холодной воды и поставить на огонь. После закипания убавить огонь и варить около 1 часа. Полученный бульон процедить и дать ему остыть. Отделенную шкурку с жиром мелко нарезать, сложить в утятницу, поставить на средний огонь и вытопить жир. Шкварки вынуть, огонь увеличить до максимального и выложить в раскаленный жир кусочки утки, натертые солью и перцем. Готовить в течение 2 минут, затем перевернуть мясо, убавить огонь до среднего и жарить еще около 5 минут. Морковь нарезать кружками, зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа, лук нарезать кольцами. Слить из утятницы весь жир, оставив только около 100 мл, мясо переложить на тарелку. Добавить овощи в утятницу и жарить на среднем огне 3-5 минут. Добавить нарезанную капусту и сухофрукты. Выложить сверху куски утки, несколько веточек тимьяна и лавровые листья. Залить бульоном так, чтобы он покрыл только капусту, дать закипеть, накрыть крышкой и отправить в духовку, разогретую до 180 °С. Запекать около 2 часов до готовности.

Картофельные кнедлики

Картофель сырой — 800 г, молоко — 100 мл, картофель вареный — 400 г, мука — 100 г, яйца — 3 шт., руккола — 250 г, помидоры черри — 250 г, лук зеленый — 1 пучок, уксус — 3 ст. л., масло оливковое — 6 ст. л., масло топленое — 2 ст. л., бекон — 100 г, соль, перец черный свежемолотый.

Сырой картофель вымыть, очистить, натереть в чашку с водой, промыть, хорошо отжать. Молоко вскипятить, залить им натертый картофель, дать остыть. Отваренный картофель очистить от кожуры, размять в пюре. Добавить к сырому картофелю вместе с мукой и яичными желтками, посолить и поперчить, перемешать до получения однородной массы. Сформировать из теста 12 кнедликов. Варить их в достаточном количестве кипящей подсоленной воды около 20 минут. Вытащить, дать остыть. Рукколу вымыть, очистить, разорвать на небольшие кусочки. Помидоры вымыть, очистить от плодоножек, разрезать пополам. Зеленый лук вымыть, тонко нарезать. Уксус перемешать с оливковым маслом до однородности, посолить и поперчить. Бекон нарезать небольшими кусочками, обжарить до хрустящей корочки. Кнедлики нарезать толстыми кружочками и обжарить на топленом масле с каждой стороны до золотистой корочки. Рукколу перемешать с зеленым луком и помидорами черри, заправить уксусно-масляным соусом, выложить на тарелку. Сверху разложить жареные кнедлики, посыпать кубиками бекона и подавать.

Суп чеснечка

Бульон куриный — 1,5 л, картофель — 5 шт., чеснок — 8-9 зубчиков, сало топленое — 1 ч. л., майоран — 1 ч. л., лавровый лист — 2-3 шт., хлеб белый — 1 ломтик, масло сливочное — 1 ст. л., петрушка — 0,5 пучка, сыр твердый тертый, соль, перец черный молотый.

Картофель хорошо вымыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. В сковороде разогреть топленое сало, высыпать туда картофель, слегка обжарить, добавить лавровый лист и нарезанный пластинками чеснок. Перемешать и продолжать готовить еще 3-4 минуты. Переложить картофель в кастрюлю, залить куриным бульоном, посолить, поперчить и добавить майоран. Варить до готовности картофеля. Хлеб нарезать кубиками, обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Суп налить в тарелку, добавить поджаренные кусочки хлеба, сдобренные мелко нарезанной петрушкой и по желанию посыпанные сыром.

Гомбовцы

Сливы — 12 шт., творог — 600 г, крупа манная — 100 г, яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., масло сливочное — 150 г, хлеб белый черствый — 100 г, корица, сахар.

Смешать в блендере творог, яйца, соль, 1 ст. л. сахара и манку до однородного состояния. Выложить в миску, накрыть и поставить в холодильник на 30-40 минут. Сливы вымыть, надрезать, удалить косточки и всыпать в каждый плод по 1/3 ч. л. сахара. Хлеб подсушить, натереть на терке и обжарить на растопленном сливочном масле до золотистого цвета. Достать массу из холодильника, разделить на 12 кусков, сформировать из них лепешки. Положить в серединку каждой сливу, обернуть ее тестом, сформировать шарики, опустить в кипящую посоленную воду (гомбовцы должны быть покрыты водой полностью) и варить 3-4 минуты при умеренном кипении. Готовые гомбовцы вынуть шумовкой, выложить на тарелку, полить растопленным маслом с жареными сухарями, посыпать сахаром, корицей и тут же подавать.