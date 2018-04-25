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Почти миллиард человек в мире без доступа к электричеству

Фото из открытых источников

Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству. «Мир энергии сохраняет огромные различия: почти один миллиард человек по-прежнему не имеет доступа к электричеству», — отмечается в прогнозе.

Около 600 млн человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

К 2030 году около 50 процентов населения мира без электричества будет проживать в Демократической Республике Конго, Нигерии, Уганде, Нигере и Судане.

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Еще 36 процентов населения — в Африке к югу от Сахары не будут иметь доступа к электричеству, из которых три четверти, или более 400 млн человек, проживают в сельской местности.

Это связано с ростом населения в этих регионах и медленным строительством инфраструктуры.

По оценке МЭА, солнечная энергетика — на фотоэлементах — обеспечит самый дешевый источник электричества для многих из 600 млн человек по всей Африке, которые сегодня не имеют доступа к электричеству.

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