Почти миллиард человек в мире без доступа к электричеству

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Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству. «Мир энергии сохраняет огромные различия: почти один миллиард человек по-прежнему не имеет доступа к электричеству», — отмечается в прогнозе.

Около 600 млн человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

К 2030 году около 50 процентов населения мира без электричества будет проживать в Демократической Республике Конго, Нигерии, Уганде, Нигере и Судане.