Почти миллиард человек в мире без доступа к электричеству

Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству. «Мир энергии сохраняет огромные различия: почти один миллиард человек по-прежнему не имеет доступа к электричеству», — отмечается в прогнозе.
Около 600 млн человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
К 2030 году около 50 процентов населения мира без электричества будет проживать в Демократической Республике Конго, Нигерии, Уганде, Нигере и Судане.
Еще 36 процентов населения — в Африке к югу от Сахары не будут иметь доступа к электричеству, из которых три четверти, или более 400 млн человек, проживают в сельской местности.
Это связано с ростом населения в этих регионах и медленным строительством инфраструктуры.
По оценке МЭА, солнечная энергетика — на фотоэлементах — обеспечит самый дешевый источник электричества для многих из 600 млн человек по всей Африке, которые сегодня не имеют доступа к электричеству.
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