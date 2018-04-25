Почти треть населения Литвы живет в бедности

Почти треть (28,3%) населения Литвы в прошлом году жила на грани бедности – это один из самых высоких показателей в Европе, показывают данные Евростата.
За десять лет – в 2018 году по сравнению с 2008 годом процент нуждающихся не изменился.
Относительно больше нуждающихся было только в Латвии (28,4%), Греции (31,8%), Румынии (32,5%) и Болгарии (32,8%).
В Эстонии на грани бедности было 24,4% населения, а в среднем в Евросоюзе – 21,7%.
Согласно методике исследования, к зоне риска бедности относятся люди, доходы которых после социальных выплат не достигают 60% среднего показателя в стране.BNS
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