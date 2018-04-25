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TOP,Новости,Общество

Почти треть населения Литвы живет в бедности

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Почти треть (28,3%) населения Литвы в прошлом году жила на грани бедности – это один из самых высоких показателей в Европе, показывают данные Евростата.

За десять лет – в 2018 году по сравнению с 2008 годом процент нуждающихся не изменился.

Относительно больше нуждающихся было только в Латвии (28,4%), Греции (31,8%), Румынии (32,5%) и Болгарии (32,8%).

В Эстонии на грани бедности было 24,4% населения, а в среднем в Евросоюзе – 21,7%.

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Согласно методике исследования, к зоне риска бедности относятся люди, доходы которых после социальных выплат не достигают 60% среднего показателя в стране.

BNS
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