Почти треть населения Литвы живет в бедности

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Почти треть (28,3%) населения Литвы в прошлом году жила на грани бедности – это один из самых высоких показателей в Европе, показывают данные Евростата.

За десять лет – в 2018 году по сравнению с 2008 годом процент нуждающихся не изменился.

Относительно больше нуждающихся было только в Латвии (28,4%), Греции (31,8%), Румынии (32,5%) и Болгарии (32,8%).

В Эстонии на грани бедности было 24,4% населения, а в среднем в Евросоюзе – 21,7%.