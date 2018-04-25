Почти все случаи коронавируса связаны с очагами после личных праздников

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Пять из шести новых случаев коронавируса в Литве связаны с очагами после личных праздников в Кернаве и Кальвяляй, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Все новые случаи зафиксированы в Вильнюсском уезде, если детальнее — большинство их связано с личными праздниками. Четыре связано с праздником в Кернаве и один — с праздником в Кальвяляй», — сказала BNS в понедельник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, коронавирус за минувшие сутки установлен у двух участников праздника в Кернаве и у двух человек, связанных с зараженными лицами.

По данным НЦОЗ, всего в этом празднике участвовало восемь человек, шесть из них заболели COVID-19, пока два случая выявлены у их близких.

Как сказала Р. Лингене, случай заражения подтвержден и у участника празднования дня рождения в Кальвяляй.

«Из 15 участвовавших в празднике людей коронавирус уже выявлен у семи. Заражение также установлено у восьми связанных людей» , — сказала представитель НЦОЗ.

По ее словам, в Вильнюсском уезде также установлен один завозной случай — из Великобритании, однако подробностей у НЦОЗ пока нет.

В общей сложности, в Литве, по данным понедельника, подтверждено 1720 случаев коронавируса. Все еще больны 309 человек, выздоровел 1331 человек.

От COVID-19 умер 71 человек, еще девять человек умерли от других причин.