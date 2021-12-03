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Почтили память жертв Холокоста

Фото BNS/Лукас Баландис

В Каунасе и Вильнюсе почтили память 5 тыс. евреев, убитых 80 лет назад в Каунасском IX форте. 

В памятных мероприятиях приняли участие представители Австрии, Германии, Польши и Берлина, Мюнхена, Вены и Вроцлава, сообщило правительство Литвы. 

В Музее Каунасского IX форта состоялась церемония в память о жертвах Холокоста и дискуссия по вопросам памяти об этом событии. 

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Позднее в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце, прошел вечер памяти и концерт струнного оркестра Chordos, были исполнены произведения еврейских композиторов. 

25 и 28 ноября 1941 года нацисты и их пособники убили в IX форте Каунасской крепости около 5 тыс. евреев, привезенных из Берлина, Франкфурта, Мюнхена, Вены и Вроцлава.  

IX форт Каунасской крепости во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был превращен нацистскими оккупантами в лагерь смерти. В целом здесь были убиты 50 тыс. евреев Литвы и других стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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