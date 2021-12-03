Почтили память жертв Холокоста

Позднее в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце, прошел вечер памяти и концерт струнного оркестра Chordos, были исполнены произведения еврейских композиторов.

25 и 28 ноября 1941 года нацисты и их пособники убили в IX форте Каунасской крепости около 5 тыс. евреев, привезенных из Берлина, Франкфурта, Мюнхена, Вены и Вроцлава.

IX форт Каунасской крепости во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был превращен нацистскими оккупантами в лагерь смерти. В целом здесь были убиты 50 тыс. евреев Литвы и других стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ