Почтили память жертв Холокоста

В Каунасе и Вильнюсе почтили память 5 тыс. евреев, убитых 80 лет назад в Каунасском IX форте.
В памятных мероприятиях приняли участие представители Австрии, Германии, Польши и Берлина, Мюнхена, Вены и Вроцлава, сообщило правительство Литвы.
В Музее Каунасского IX форта состоялась церемония в память о жертвах Холокоста и дискуссия по вопросам памяти об этом событии.
Позднее в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце, прошел вечер памяти и концерт струнного оркестра Chordos, были исполнены произведения еврейских композиторов.
25 и 28 ноября 1941 года нацисты и их пособники убили в IX форте Каунасской крепости около 5 тыс. евреев, привезенных из Берлина, Франкфурта, Мюнхена, Вены и Вроцлава.
IX форт Каунасской крепости во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был превращен нацистскими оккупантами в лагерь смерти. В целом здесь были убиты 50 тыс. евреев Литвы и других стран.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ